デフォー氏が英5部ウォキングFCの新指揮官就任！…シニアレベルでは監督初挑戦
元イングランド代表FWのジャーメイン・デフォー氏が、ナショナルリーグ（イングランド5部）に所属するウォキングFCで監督キャリアをスタートすることになった。
現在43歳のデフォー氏は、現役時代にトッテナム・ホットスパーやウェストハム、サンダーランド、トロントFC（カナダ）といったクラブで活躍。イングランド代表としても57試合20ゴールの数字を残した名ストライカーだ。
2022年の現役引退後は古巣トッテナムのアカデミーで指導者キャリアをスタートしたものの、2024年7月にユースチームのコーチを退任し、以降は現場から遠ざかっていた。
そんななか、今月29日にウォキングFCの新監督就任が決定。シニアレベルで監督初挑戦となるデフォー氏は「ウォキングは大きな可能性を秘めた歴史あるクラブだ。このエキサイティングなプロジェクトの一員になれることを大変うれしく思う。早く仕事をしたくてたまらないよ」と、意気込みを語っている。
なお、ウォキングFCは2025−26シーズンのナショナルリーグで24チーム中11位に位置している。
現在43歳のデフォー氏は、現役時代にトッテナム・ホットスパーやウェストハム、サンダーランド、トロントFC（カナダ）といったクラブで活躍。イングランド代表としても57試合20ゴールの数字を残した名ストライカーだ。
そんななか、今月29日にウォキングFCの新監督就任が決定。シニアレベルで監督初挑戦となるデフォー氏は「ウォキングは大きな可能性を秘めた歴史あるクラブだ。このエキサイティングなプロジェクトの一員になれることを大変うれしく思う。早く仕事をしたくてたまらないよ」と、意気込みを語っている。
なお、ウォキングFCは2025−26シーズンのナショナルリーグで24チーム中11位に位置している。