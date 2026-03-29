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料理YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「Village Cooking: Traditional Knife Fish Curry & Lentil Soup」と題した動画を公開した。サンディが、村の伝統的な手法でナイフフィッシュを使ったフィッシュボールカレーと、豆のスープを手作りする様子を収めている。



動画は、サンディが新鮮なナイフフィッシュを丁寧に洗い、捌くシーンからスタートする。身を削ぎ落としてすり鉢でしっかりと叩き、手作業で弾力のあるつみれ（フィッシュボール）を丸めていく。



続いて、色鮮やかなトマトや赤玉ねぎ、ニンニク、そして豆を丁寧に下準備。屋外の直火に鍋をかけ、まずは豆と玉ねぎを炒めてから水を加え、細かな葉物野菜をたっぷり入れた緑鮮やかなスープを完成させる。



メインとなるカレー作りでは、たっぷりの油にニンニク、赤玉ねぎ、スパイスを加えて香りを引き出し、大きくカットしたトマトを炒め合わせる。水を加えて煮立たせた真っ赤なスープに手作りのフィッシュボールを投入し、青唐辛子とパクチーで風味付けをして仕上げている。



完成したフィッシュボールカレーは、トマトの酸味とスパイスの香りが食欲をそそる一品だ。サンディは炊き立てのご飯にカレーとスープを盛り付け、大自然の中で美味しそうに頬張る姿を見せている。自然の恵みを活かした伝統的な調理風景は、見るだけで心が満たされる。スパイスや野菜の旨味を効かせた本格的なカレー作りを、普段の料理の参考にしてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・ナイフフィッシュ（または白身魚） 適量

・豆（さやから出したもの） 適量

・葉物野菜（アカシアなど） 適量

・赤玉ねぎ 大量

・ニンニク 大量

・トマト 数個

・青唐辛子 数本

・パクチー 適量

・油、水 適量

・スパイス（唐辛子パウダーなど） 適量

・うま味調味料、塩 適量



［作り方］

1. 魚をきれいに洗い、三枚におろして身をスプーンなどで削ぎ落とす。

2. 削ぎ落とした身をすり鉢で粘り気が出るまで叩き、手で一口大のボール状に丸める。

3. ニンニクと赤玉ねぎは粗みじん切りに、トマトは一口大にカットする。豆はさやから出しておく。

4. 【豆のスープ】鍋に油を熱し、ニンニク、赤玉ねぎ、豆を炒め、うま味調味料と水を加えて煮込む。最後に葉物野菜を入れて軽く火を通す。

5. 【フィッシュボールカレー】別の鍋にたっぷりの油を熱し、ニンニク、赤玉ねぎ、スパイスを入れて香りが立つまで炒める。

6. カットしたトマトを加えて炒め合わせ、水を加えて煮立たせる。

7. トマトが煮崩れてきたら、丸めておいたフィッシュボールを加える。

8. 魚に火が通るまで煮込み、青唐辛子と刻んだパクチーを散らして完成。ご飯と一緒に盛り付ける。