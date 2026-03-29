村の伝統レシピに学ぶ！白身魚の旨味を余すことなく引き出す絶品カレーと豆スープ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「Village Cooking: Traditional Knife Fish Curry & Lentil Soup」と題した動画を公開した。サンディが、村の伝統的な手法でナイフフィッシュを使ったフィッシュボールカレーと、豆のスープを手作りする様子を収めている。
動画は、サンディが新鮮なナイフフィッシュを丁寧に洗い、捌くシーンからスタートする。身を削ぎ落としてすり鉢でしっかりと叩き、手作業で弾力のあるつみれ（フィッシュボール）を丸めていく。
続いて、色鮮やかなトマトや赤玉ねぎ、ニンニク、そして豆を丁寧に下準備。屋外の直火に鍋をかけ、まずは豆と玉ねぎを炒めてから水を加え、細かな葉物野菜をたっぷり入れた緑鮮やかなスープを完成させる。
メインとなるカレー作りでは、たっぷりの油にニンニク、赤玉ねぎ、スパイスを加えて香りを引き出し、大きくカットしたトマトを炒め合わせる。水を加えて煮立たせた真っ赤なスープに手作りのフィッシュボールを投入し、青唐辛子とパクチーで風味付けをして仕上げている。
完成したフィッシュボールカレーは、トマトの酸味とスパイスの香りが食欲をそそる一品だ。サンディは炊き立てのご飯にカレーとスープを盛り付け、大自然の中で美味しそうに頬張る姿を見せている。自然の恵みを活かした伝統的な調理風景は、見るだけで心が満たされる。スパイスや野菜の旨味を効かせた本格的なカレー作りを、普段の料理の参考にしてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・ナイフフィッシュ（または白身魚） 適量
・豆（さやから出したもの） 適量
・葉物野菜（アカシアなど） 適量
・赤玉ねぎ 大量
・ニンニク 大量
・トマト 数個
・青唐辛子 数本
・パクチー 適量
・油、水 適量
・スパイス（唐辛子パウダーなど） 適量
・うま味調味料、塩 適量
［作り方］
1. 魚をきれいに洗い、三枚におろして身をスプーンなどで削ぎ落とす。
2. 削ぎ落とした身をすり鉢で粘り気が出るまで叩き、手で一口大のボール状に丸める。
3. ニンニクと赤玉ねぎは粗みじん切りに、トマトは一口大にカットする。豆はさやから出しておく。
4. 【豆のスープ】鍋に油を熱し、ニンニク、赤玉ねぎ、豆を炒め、うま味調味料と水を加えて煮込む。最後に葉物野菜を入れて軽く火を通す。
5. 【フィッシュボールカレー】別の鍋にたっぷりの油を熱し、ニンニク、赤玉ねぎ、スパイスを入れて香りが立つまで炒める。
6. カットしたトマトを加えて炒め合わせ、水を加えて煮立たせる。
7. トマトが煮崩れてきたら、丸めておいたフィッシュボールを加える。
8. 魚に火が通るまで煮込み、青唐辛子と刻んだパクチーを散らして完成。ご飯と一緒に盛り付ける。
動画は、サンディが新鮮なナイフフィッシュを丁寧に洗い、捌くシーンからスタートする。身を削ぎ落としてすり鉢でしっかりと叩き、手作業で弾力のあるつみれ（フィッシュボール）を丸めていく。
続いて、色鮮やかなトマトや赤玉ねぎ、ニンニク、そして豆を丁寧に下準備。屋外の直火に鍋をかけ、まずは豆と玉ねぎを炒めてから水を加え、細かな葉物野菜をたっぷり入れた緑鮮やかなスープを完成させる。
メインとなるカレー作りでは、たっぷりの油にニンニク、赤玉ねぎ、スパイスを加えて香りを引き出し、大きくカットしたトマトを炒め合わせる。水を加えて煮立たせた真っ赤なスープに手作りのフィッシュボールを投入し、青唐辛子とパクチーで風味付けをして仕上げている。
完成したフィッシュボールカレーは、トマトの酸味とスパイスの香りが食欲をそそる一品だ。サンディは炊き立てのご飯にカレーとスープを盛り付け、大自然の中で美味しそうに頬張る姿を見せている。自然の恵みを活かした伝統的な調理風景は、見るだけで心が満たされる。スパイスや野菜の旨味を効かせた本格的なカレー作りを、普段の料理の参考にしてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・ナイフフィッシュ（または白身魚） 適量
・豆（さやから出したもの） 適量
・葉物野菜（アカシアなど） 適量
・赤玉ねぎ 大量
・ニンニク 大量
・トマト 数個
・青唐辛子 数本
・パクチー 適量
・油、水 適量
・スパイス（唐辛子パウダーなど） 適量
・うま味調味料、塩 適量
［作り方］
1. 魚をきれいに洗い、三枚におろして身をスプーンなどで削ぎ落とす。
2. 削ぎ落とした身をすり鉢で粘り気が出るまで叩き、手で一口大のボール状に丸める。
3. ニンニクと赤玉ねぎは粗みじん切りに、トマトは一口大にカットする。豆はさやから出しておく。
4. 【豆のスープ】鍋に油を熱し、ニンニク、赤玉ねぎ、豆を炒め、うま味調味料と水を加えて煮込む。最後に葉物野菜を入れて軽く火を通す。
5. 【フィッシュボールカレー】別の鍋にたっぷりの油を熱し、ニンニク、赤玉ねぎ、スパイスを入れて香りが立つまで炒める。
6. カットしたトマトを加えて炒め合わせ、水を加えて煮立たせる。
7. トマトが煮崩れてきたら、丸めておいたフィッシュボールを加える。
8. 魚に火が通るまで煮込み、青唐辛子と刻んだパクチーを散らして完成。ご飯と一緒に盛り付ける。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
ミャンマーのとある片田舎で料理を作る民族衣装を身にまとう少女サンディ、ラカイン族の彼女は料理が大好きで自分でも工夫料理を作ります。普段見慣れないミャンマー料理ですが、日本の方も彼女の手料理を見てるうちに思わず食べたくなるかもしれません。政変厳しい国でたくましく生きる彼女をどうか見守って下さい