元ＡＫＢ４８で女優の篠田麻里子が結婚したことが明らかになった。本人が２９日、インスタグラムで「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と発表した。入籍期日、お相手男性については触れなかったが、ＩＴ企業「ナレッジワーク」ＣＥＯの麻野耕司氏とされる。

篠田は２０２４年９月３日、自身のインスタで「私事ですがひとつ報告させてください。唐突にすみません。現在私にはお付き合いしている男性の方がいます」と報告。自ら交際を明かす珍しいケースだったが、本人は同日のインスタで「事務所にお問合せ頂いたみたいですが、今回はどうしても自分の口から報告したくてここに書かせてもらいました。せっかく取材して頂いたのに、記者の方にも大変申し訳無いのですが、私のわがままをどうかお許しください」と交際報告の理由を明かした。

同月４日に文春オンライン、ＮＥＷＳポストセブンで麻野氏との交際を報じられた。報道前に自ら報告した形だった。

篠田は同月３日のインスタで交際相手について「一般の方なので詳細は差し控えますが、私や娘のことを大事にしてくれる、とても尊敬できる方です」と指摘。「昨年知り合い、誠実に私達に向き合ってくれる姿勢に惹かれて、最近お付き合いすることになりました」と２３年に知り合ったとも明かしていた。

２５年正月には一部で、同年中に麻野氏と結婚すると報じられたが、このタイミングでの入籍となった。