学校や会社のメンバーでの飲み会の際、「この機会にもっと仲良くなりたい」と思っていた男性が、急に参加できなくなってしまうケースがあります。そんなとき、気になる男性に何と声を掛ければ、好印象を与えることができるでしょうか。今回はスゴレン男性読者への調査結果をもとに、「飲み会に不参加の連絡をしてきた男性に好意をアピールする一言８パターン」をご紹介します。【１】「なんで来れないの？？？？」と理由を知りたが