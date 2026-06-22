台湾のGIGA-BYTE Technologyは6月19日に、27インチの4Kゲーミング液晶ディスプレー「GIGABYTE GS27U」の日本での取り扱いを、国内正規代理店を通じて「TSUKUMO（ツクモ）」限定で開始した。価格はオープンで、実勢価格は4万5280円前後。●HDMI 2.1でPS5など最新ゲーム機に対応「GIGABYTE GS27U」は、27インチのSuperSpeed IPSパネル（解像度：3840×2160）を採用し、1ms（MPRT）の応答時間、最大160Hzのリフレッシュレートで動