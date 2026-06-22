人気インフルエンサー・希空さんがモデルを務めるルームウェアブランド「Aimy’s Room」から、世代を超えて愛されるハローキティとのスペシャルコラボレーションアイテムが登場しました。アップリケやラインストーンをあしらったガーリーなデザインは、おうち時間をもっと特別なものにしてくれそう♡ホワイトとピンクの2色展開、M・Lの2サイズ展開で、自分好みのスタイルを楽しめ