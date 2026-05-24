J1百年構想リーグは24日に地域リーグラウンド全日程を終了し、プレーオフラウンドの対戦カードが決定した。POラウンドは地域リーグラウンドEASTとWESTの同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦する。第1戦はWEST勢、第2戦はEAST勢のホーム。第2戦を終えて2戦合計スコアが同点の場合は延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦で順位を決定する。以下、POラウンドの組合せ▽1位・2位決定戦【第1戦】5月30日(