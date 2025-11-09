自慰行為(マスターベーション)は必ずしもすべての人がするわけではないものの、男女共に性生活の重要な側面を占めています。2500人以上の被験者を長期間追跡した研究により、自慰行為の習慣が年齢によってどのように変化するのかが明らかとなりました。Full article: Masturbation Trajectories from Late Adolescence into Mid-Adulthood: A Population-Based Longitudinal Studyhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00