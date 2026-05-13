先月にサウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）を終えて以降、初の90分間での白星だ。５月13日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節（延期分）で、２位のヴィッセル神戸は、９位の京都サンガF.C.とホームで対戦した。神戸は序盤から主導権を握るも、なかなかシュートまでいけず、前半をスコアレスで終える。後半に入っても決定的なチャンスを作れなかったなか、78分に