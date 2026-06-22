シンガー・ソングライター浅場佳苗と、音楽プロデューサーでDJのMK／Shadwが22日までにそれぞれのXを更新。結婚を発表した。浅場は「本日、結婚いたしましたこれまで単独ライブをサポートしてくれたり、さまざまな楽曲制作をともにしてきたMKさんと、夫婦となりました」とツーショットをアップして報告。「これからもお互いを支え合いながら、あたたかな日々を重ね、心を込めて音楽を届けてまいります」と意気込みをつづり、「今