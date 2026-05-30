【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(9-10位決定戦)第1戦】(パナスタ)G大阪 1-1(前半1-0)東京V<得点者>[G]佐々木翔悟(42分)[東]福田湧矢(47分)観衆:29,924人主審:大橋侑祐