◇女子ゴルフツアー アクサ・レディース最終日（2026年3月29日 宮崎県 UMKCC＝6539ヤード、パー72）

昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は2バーディー、2ボギーの72で回り、通算2アンダーで最終ラウンドを終えた。ホールアウト時点で33位。今季初めてトップ10入りを逃すことが濃厚となった。

「昨日、今日はショットは少し良くなってきたけど、パットがもう少しだったので伸ばせず終わってなんか寂しい」とうつむいた。

前日、師匠の尾崎将司さんが立ち上げたジャンボ尾崎ゴルフアカデミーの閉鎖が発表された。同アカデミーは千葉市内の「ジャンボ邸」を拠点にジュニアの育成を行ってきた。

中学3年時に尾崎さんに師事し、アカデミーの1期生でもある佐久間は「私もアカデミーの時からずっとジャンボ邸で練習してきて、プロになってからも練習していた場所。アカデミー生がいなくなるのは寂しい。いい環境なのでもう少し続けて欲しかったという思いはもちろんある」と寂しそうに話した。

ジャンボ邸は広大な土地にショット練習場、アプローチ練習場、ミニコースなどを併設しており、尾崎さんに弟子であるプロも練習に訪れていた。ジャンボ邸で泊まり込みの合宿を行ったこともある。佐久間は「オフはみんなで大掃除して、みんなで羽子（羽子板のようなラケットを使った練習メニュー）をやって、部活のようにみんなでできることで、自分も頑張ろうと思える。みんなで切磋琢磨できる場所だった」と思い出を披露した。

昨年12月に尾崎さんが亡くなりアカデミーの運営が難しくなっていることは聞いていた。「ジャンボさんが亡くなってからそういう方向になると聞いた。私ができることを少しでもするということは伝えている」と存続のために支援を申し出ていたことも明かした。