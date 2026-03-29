Snow Man阿部亮平“神研究”に知的好奇心を刺激される！メンバーで「シャーベル賞」をあげるなら佐久間大介

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3月30日22時より、カンテレ・フジテレビ系にてアカデミックバラエティ特番『カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞』が放送される。

この番組は、すごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見ていない研究者たちが集結し、その研究内容をプレゼン。最も熱意と研究愛を感じた研究者に「シャーベル賞」を授与する予測不能な異色の教養バラエティ。

そしてこのたび本番組にゲスト出演するSnow Man阿部亮平のコメントが公開された。

■開幕戦始球式を控えた収録で明かした“独自の準備”とは？

阿部の代名詞といえば、その圧倒的な知性。上智大学大学院修了という経歴に加え、難関の気象予報士や世界遺産検定など多岐にわたる資格を保持し、クイズ番組の常連としても活躍。アイドル枠を超えた才能を発揮している。

そんな知的なイメージの一方で、誰からも愛される人間味あふれる性格も彼の大きな魅力だ。

番組本編では、阿部がMCの石井亮次から「まだ世に知られていないこと」を尋ねられるひと幕も。収録時は、まさにプロ野球開幕戦（3月27日・広島東洋カープ対中日ドラゴンズ）での始球式の大役を控えていたタイミングだった阿部。

緊張のあまり日々行っていたという“独自のかわいらしい準備”を明かし、すかさずMCのカズレーザーからツッコミを受けるなど、スタジオを大いに沸かせる。知的な一面だけでなく、そんなお茶目な素顔にも注目だ。

本番組でも持ち前の知的好奇心を存分に発揮し、難解なテーマも真摯かつ興味津々に掘り下げていく阿部。収録を終えたばかりの阿部が番組の感想を熱量たっぷりに語った。

■Snow Man阿部亮平 インタビュー

◇次々と飛び出す“神研究”に「次回作への期待も高まりました」

今回、誰にも知られていない研究に賞を贈るという初めての特番の収録を終えた阿部亮平。様々な研究が登場した番組の率直な感想を尋ねられると、「面白かったですね」と笑顔を見せた。

「世の中には、ノーベル賞には選ばれないけれど面白い研究を表彰する“イグノーベル賞”というものがあると思うのですが、“今回は誰もやってこなかったけれど、研究し続けたらこんなに面白いことになっている”という部分をかいつまんで紹介していただきました。その研究結果を聞けたのがすごく面白かったですし、“まだまだこういう研究がいっぱいあるぞ”と、次回作への期待も高まりました」と、早くも次回の放送に胸を膨らませた。

◇「刑事ドラマの新しい回に出てくるかも」最先端の科学技術に感銘

番組では個性豊かな5人の研究者が登場したが、なかでも興味をひかれたものを聞かれると、「全部気になりましたが、やはり“空気からDNA鑑定で犯人特定”ですね」と回答。

「番組のなかでも、“これがあったら犯人特定が簡単になるんじゃないか”という空気になりました。かといって刑事さんや探偵さんたちのお仕事が奪われるわけではなく、捜査の幅がより広がる技術だと感じました。早いものだと、刑事ドラマの新しい回や、人気探偵アニメの次の映画などでこの技術が出てくるんじゃないかと思うくらい、最先端の技術で面白かったです」と、最新の科学技術に感銘を受けた様子。

また、“キスの研究”も印象深かったようで、「先生が様々なドラマのキスシーンを見て、細かな共通点をなんとか紡ぎ出す努力のようなものをすごく感じました。今の時代、サブスクのサービスがあって本当によかったなと思いましたね。もしサブスクがなかったら、研究室に膨大な量のDVDが積まれてしまうことになりますから」と笑いを交えつつ、研究者たちの並々ならぬ努力を称えた。

さらに、「さらば青春の光・森田（哲矢）さんが、ちゃんと雰囲気作りからキスシーンの実践をやっていたのもすごく面白かったです」と、スタジオでの見どころもアピールした。

◇メンバーで“シャーベル賞”をあげるなら 「動物の知識が深い」佐久間大介

世に知られていないすごい研究に対して“シャーベル賞”が贈られる本番組にちなみ、Snow Manのメンバーのなかでマニアックな知識を持つ人に賞をあげるとしたら誰かという質問には、佐久間大介の名前を挙げた。

「佐久間は特別、勉強を武器にしてきたわけではないのですが、動物の知識だけはものすごく深いところまで知っているんです。それは、これまで動物と触れ合ってきた回数も多いですし、本人も（保護）猫ちゃんと一緒に住んでいて、それだけ動物に興味があるからだと思います。動物のことになると、競技クイズに出るようなかなり深い知識まで持っているので、彼に“シャーベル賞”をあげたいですね」と、メンバーの意外な一面を明かしてた。

◇「勉強が大好き」現在FPの資格も猛勉強中

グループ随一の博識としてクイズ番組などでも活躍する阿部。現在、自身の知的好奇心を刺激されているものについて尋ねられると、「勉強が大好きなんです」と即答。

「自分自身、現在ファイナンシャルプランナーの勉強をしているということもあり、今回登場された、投信信託“オルカン”（全世界株式／オール・カントリー）をつくった代田先生のお話はすごく興味深かったですし、本当に面白く勉強になるテーマでした」と、貪欲な探究心をのぞかせた。

◇熱量あふれる研究者とMCの“キレキレな質問”に注目

最後に、番組ならではの魅力や視聴者へのメッセージを求められると、「僕らパネラー5人が抱いた純粋な疑問など、本当にどんな質問をぶつけても答えてくれる先生方から、どれだけ研究に人生を懸けてきたかがしっかりと伝わってきます」と熱弁。

さらに「MCのお二人の息もすごく合っていて、特にカズ（レーザー）さんの“一方、こういう面もありますが、どうですか？”といった、一見思いつかない角度からの“キレキレな質問”も素晴らしかったです。ぜひそういう鋭い質問などにも注目して、私たちと一緒に授業を受けているような気分で番組を楽しんでいただけたらと思います」と締めくくった。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ『カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞』

03/20（月）22:00～22:54

MC：石井亮次、カズレーザー（メイプル超合金）

ゲスト：阿部亮平（Snow Man）、井森美幸、坂東彌十郎、国本梨紗、森田哲矢（さらば青春の光）

研究者：永井淳（岐阜大学大学院 医学系研究科）、久保田晶乃（法政大学 恋愛科学研究室）、代田秀雄（三菱UFJアセットマネジメント顧問）、酒井和夫（ストレスケア日比谷クリニック院長、荻原修也（AuB株式会社 研究員）

■【画像】番組収録の様子

■関連リンク

『カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞』番組サイト

https://www.ktv.jp/charvel-award/