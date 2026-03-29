この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【衝撃】韓国人留学生が群馬に行って「日本という国を見直した」理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【衝撃】群馬に行って、日本という国を見直した3つの理由」と題した動画を公開しました。韓国人留学生のパクくんが、実際に訪れて感じた群馬県の魅力について、「余裕」「四季」「地形」の3つの視点から語っています。



動画の冒頭、パクくんは「群馬？何もないでしょ？」というよく聞くフレーズに対し、自身の体験を通して反論します。1つ目に挙げた魅力は「余裕があること」。東京やソウルを「成長のための都市」と表現する一方、群馬は「生活のための都市」であると分析しました。例えば、現地の友人は17時半や18時に仕事を終え、19時には温泉に入っているといいます。「仕事が終わってから楽しめる余裕が日常にある」という事実に感銘を受けたようです。また、地元の韓国料理店「朝鮮飯店」の価格設定にも驚き、東京との物価の違いや、信号待ちでもイライラしない人々の心の余裕についても触れています。



2つ目の魅力は「四季を感じること」。4月に訪れた「赤城南面千本桜」では、圧倒的な桜並木に感動。さらにそこから車で赤城山を登っていくと、景色は一変して雪が残る冬の世界へ。「春から1時間あれば冬になる」という、標高差が生み出す季節のグラデーションは、高低差のある群馬ならではの珍しい体験だったと語ります。秋に伊香保温泉を訪れた際も、季節の移ろいを肌で感じたエピソードを紹介しています。



3つ目は「地形が恋しいということ」。伊香保周辺の山や赤城山から高崎市の全景を見下ろした際、平地にパズルのように住宅や道路が並び、それを低い山々が優しく囲んでいる様子に心を打たれたといいます。東京のような高いビル群ではなく、広がる大地と山が共存する風景を見て、「山が暮らしの背景じゃなくて、暮らしのパートナーになっている」と独自の視点で表現。「この風景には未来も過去も見えている」と、都市設計と自然の調和に安心感を覚えたようです。



パクくんは最後に、「人って本当に何かがある場所でしか幸せになれないのかな」と問いかけます。都会の喧騒を離れ、失われたものや余白が残る群馬県。その魅力に触れる動画は、日々の暮らしを見つめ直すきっかけになるかもしれません。