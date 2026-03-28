「34番線」だけどホームの数は少ない

駅のホームには、利用者が迷わないよう番号が振られていますが、その番号の「最大値」が日本一の駅はどこでしょうか。

【日本一デカい】これが敦賀駅の「ホーム番号」駅です（画像）

長年その座にあるのがJR京都駅です。1994（平成6）年のホーム番号再編（1997年に現在の新駅舎が完成）以来、「34番のりば」まで存在し、約30年にわたり日本最大の番号を守り続けています。ここを発着するのは山陰本線（嵯峨野線）で、路線名の「さんいん」という響きにちなんで30番台が割り振られたといわれています。

しかし2024年3月、北陸新幹線の延伸開業に伴い、JR敦賀駅（福井県敦賀市）にも「34番のりば」が誕生しました。

同駅では、1〜7番のりばを地上の在来線（小浜線・ハピラインふくい線など）、11〜14番のりばを新幹線ホーム（3階）、31〜34番のりばを特急専用ホーム（2階／「サンダーバード」「しらさぎ」）というように、階層や用途で番号体系を明確に分けています。なお、20番台は営業列車が発着しない留置線などに使用されています。

京都駅と敦賀駅はともに「34」という最大数字を冠していますが、運用上の区別や欠番があるため、実際に34か所のホームがあるわけではありません。

一方で、「ホームの面数・線路の数」という観点ではJR東京駅が日本最大です。

番線表示の最大数字こそ、東北・北海道新幹線などが発着する「23番線」ですが、ホームの総数は圧倒的です。地上には在来線（10線）と新幹線（東海道6線・東北など4線の計10線）、さらに地下の総武・横須賀線（4線）と京葉線（4線）を合わせると、合計28線（事務用・回送用を除く旅客用）ものホームが稼働しています。

東京駅の構造は、1〜10番線が在来線、14〜19番線が東海道新幹線、20〜23番線が東北などの新幹線ホームとなっており、11〜13番線は欠番です。さらに、地下ホームである総武線と京葉線にもそれぞれ「1〜4番線」が独自に設けられているため、東京駅の改札内には「1〜4番線」が3組も存在するという不思議な状態になっています。

なお、地下鉄や私鉄を含めた「駅エリア全体」で見ると、新宿駅や大阪（梅田）駅などはおびただしい数の番線数になります。条件によって日本最大駅の定義は変わってきます。

世界最大のホーム番号は「桁違い」

外国に目を向けると、桁違いの番号が存在します。世界最大はニューヨークの「グランドセントラル・ターミナル」です。



グランドセントラル・ターミナル（画像：PIXTA）



この駅は44面のプラットホーム、67本の旅客用線路を持つことから、単一の駅としては世界最大です。駅は多層構造になっており、上層階（アッパー・レベル）には11番線から42番線までの旅客用ホームがあります（1〜10番線は留置線、12番線などは欠番、14番線はゴミ運搬専用といった構造）。

下層階（ロウアー・レベル）は上層と区別するため、100番台（100〜117番線）が割り振られています。さらに、2023年に開業した深層地下ホーム「グランドセントラル・マディソン」には、200番台および300番台のホームが新設されました。これにより、現在この駅には世界最大のホーム番号である「304番線」が存在しています。