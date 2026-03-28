“アナウンサーNo.1スタイル”と称されるフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が、28日までにインスタグラムを更新。4月21日に発売する自身初の写真集の表紙とタイトルを発表した。

タイトルは「Lily」（ユリ）。「『Lily（ユリ）』の花は純白の象徴 私の名前である『白戸』の“白”や、表紙カットの白い衣装とも重なる存在です。ユリには気品や成熟といった意味もあり、アナウンサーとしての私の理想像にもぴったりだと思いこのタイトルに決めました」と報告し、白い服からボディーラインを大胆にのぞかせたセクシーな表紙カットを披露。

「ユリには『新しい始まり』という意味もあるそうで今回の写真集のテーマである『新しい私を探す旅』ともリンクしています。30代という新たなステージに進み、まっさらな気持ちで、ここからまた新しい一歩を踏み出していきたい――そんな思いも込めています」と、タイトルに込めた思いをつづった。

写真集の発売を記念したお渡し会が、4月26日に東京・ブックファースト新宿店、5月5日には岡山・未来屋書店岡山店で実施される。