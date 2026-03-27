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はたつん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【削除覚悟】介護士の事、暴露します。」を公開した。動画では、現役の介護士である同氏が、一般的に「優しそう」と思われがちな介護士の現場におけるリアルな実態を暴露しつつ、介護に携わるすべての人に向けて完璧を求めすぎないことの重要性を提言している。



動画の冒頭で「流行りの暴露系介護士デビュー」と宣言し、介護現場の赤裸々な実情を3つのポイントで告白した。1つ目の暴露として「誰もが1度はコールを無視したことがある」と指摘。介護士の業務は介助だけでなく、コミュニケーションや記録、準備など多岐にわたり、非常に忙しいと説明する。長年の経験から「さっき行ったから今回は出ないだろう」と予測できる場面もあり、他のスタッフに任せる空気を出すこともあると明かした。



続いて2つ目の暴露として「誰もが1度は汚れている物を見て見ぬふりした事がある」と言及。食べこぼしなどで服が汚れていることにいち早く気付いても、退勤時間が近かったり、後で入浴の予定があったりする場合、「今じゃなくていいか」「日勤さんがやってくれるかな」と判断することがあると語った。



さらに3つ目として「話を8割聞いていないときがある」と告白。認知症の利用者が同じ話を何度も繰り返す際、笑顔で応じつつも「意外と心ここに在らずの場合があります」と明かし、別の業務の段取りを考えていることもあると打ち明けた。



こうした実態を明かした理由について、真面目で優しい人ほど理想と現実のギャップに悩み、心が折れてしまう現状があると説明する。「みんなで手を抜こうということではなく、時間があればちゃんとやる」と前置きした上で、「ちゃんとやらなきゃ」「100点取らなきゃ」という思いを少し緩めるよう呼びかけた。最後に「命が一番大事」とし、死ぬわけではないのだから「まぁいっか」を合言葉にしてほしいと力説。「全部自分で背負わないで」と語りかけ、介護に関わるすべての人の心を軽くするメッセージで動画を締めくくった。