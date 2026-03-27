ローソン限定、無印良品の「スキンケア」「ヘアケア」のお試しミニサイズセット登場
ローソンは3月31 日より、「無印良品 スキンケア お試しセット」と「無印良品 精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」を、「無印良品」を導入している全国の「ローソン」にて販売する。
ローソン(左)「無印良品 スキンケア お試しセット」、(右)「無印良品 精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」
今回発売するのは、良品計画と共同開発した「無印良品 スキンケア お試しセット」と「無印良品 精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」の2品。いずれも、旅行用やトライアルに便利なミニサイズのセットで、ローソン店舗限定商品となっている。
「無印良品 スキンケア お試しセット」は、クレンジングジェル、保湿洗顔フォーム、化粧水、乳液、発酵導入美容液1包の5アイテムが、持ち運びに便利なケースに入っていて、価格は1,650円。
「無印良品 精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」は、「精油の香りシリーズ」初の携帯用ミニサイズのシャンプー50gとコンディショナー30gが入ったセットで、価格は1,089円。
ローソン(左)「無印良品 スキンケア お試しセット」、(右)「無印良品 精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」
今回発売するのは、良品計画と共同開発した「無印良品 スキンケア お試しセット」と「無印良品 精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」の2品。いずれも、旅行用やトライアルに便利なミニサイズのセットで、ローソン店舗限定商品となっている。
「無印良品 精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」は、「精油の香りシリーズ」初の携帯用ミニサイズのシャンプー50gとコンディショナー30gが入ったセットで、価格は1,089円。