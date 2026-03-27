原因は自分にある。小泉光咲、一定期間の自宅療養を発表「軽度の肺気胸のため」【報告全文】
文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の小泉光咲が、軽度の肺気胸のため、一定期間、自宅療養及び健康観察を行うことを発表した。
【写真】原因は自分にある。EP『文藝解体新書』生配信 パフォーマンスショットがたっぷり！
公式サイトでは「メンバーの小泉光咲が、軽度の肺気胸と診断されましたのでご報告申し上げます」とし、「今後につきましては、医師の判断に従い一定期間、自宅療養及び健康観察を行なってまいります」と報告。直近のライブ・テレビ出演の欠席を伝えた。
続けて、「いつも応援いただいております皆様、関係各位の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
原因は自分にある。は、大倉空人、小泉、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人によるダンスボーカルグループ。2019年7月にデビューした。小泉は、03年3月11日生まれ。音楽活動のほか、俳優としても活躍している。
【報告全文】
小泉光咲 ライブ・テレビ出演欠席に関するお知らせ
日頃より、弊社所属グループ「原因は自分にある。」を応援いただき、誠にありがとうございます。
メンバーの小泉光咲が、軽度の肺気胸と診断されましたのでご報告申し上げます。
今後につきましては、医師の判断に従い一定期間、自宅療養及び健康観察を行なってまいります。
こちらを受けまして、直近で出演予定のライブ・テレビ出演につきまして、以下のように対応をさせていただきます。
［欠席対象公演・テレビ出演］
『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』
【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
2026年3月28日（土）
＜1部＞13：00開場／14：00開演
＜2部＞17：00開場／18：00開演
2026年3月29日（日）
＜1部＞13：00開場／14：00開演
＜2部＞17：00開場／18：00開演
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
2026年3月30日（月）19：00より放送
本公演におきましての払い戻しなどは行いませんのでご了承ください。
尚、今後の公演の出演につきましては、後日お知らせさせて頂きます。
いつも応援いただいております皆様、関係各位の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年3月27日
株式会社SDR
【写真】原因は自分にある。EP『文藝解体新書』生配信 パフォーマンスショットがたっぷり！
公式サイトでは「メンバーの小泉光咲が、軽度の肺気胸と診断されましたのでご報告申し上げます」とし、「今後につきましては、医師の判断に従い一定期間、自宅療養及び健康観察を行なってまいります」と報告。直近のライブ・テレビ出演の欠席を伝えた。
原因は自分にある。は、大倉空人、小泉、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人によるダンスボーカルグループ。2019年7月にデビューした。小泉は、03年3月11日生まれ。音楽活動のほか、俳優としても活躍している。
【報告全文】
小泉光咲 ライブ・テレビ出演欠席に関するお知らせ
日頃より、弊社所属グループ「原因は自分にある。」を応援いただき、誠にありがとうございます。
メンバーの小泉光咲が、軽度の肺気胸と診断されましたのでご報告申し上げます。
今後につきましては、医師の判断に従い一定期間、自宅療養及び健康観察を行なってまいります。
こちらを受けまして、直近で出演予定のライブ・テレビ出演につきまして、以下のように対応をさせていただきます。
［欠席対象公演・テレビ出演］
『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』
【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
2026年3月28日（土）
＜1部＞13：00開場／14：00開演
＜2部＞17：00開場／18：00開演
2026年3月29日（日）
＜1部＞13：00開場／14：00開演
＜2部＞17：00開場／18：00開演
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
2026年3月30日（月）19：00より放送
本公演におきましての払い戻しなどは行いませんのでご了承ください。
尚、今後の公演の出演につきましては、後日お知らせさせて頂きます。
いつも応援いただいております皆様、関係各位の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年3月27日
株式会社SDR