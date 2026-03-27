【Amazon：「インテル Core Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)」ほか セール】 セール期間：3月27日0時～4月9日23時59分

Core Ultra9 285

Amazonにて、デスクトップPC向けCPU「インテル Core Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)」各種がセール価格で販売されている。セール期間は4月9日23時59分まで。

「インテル Core Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)」は、AI処理専用のプロセッサーであるNPUを搭載しており、高速かつ効率的なAIタスク処理を実現する。本セールでは、「Core Ultra9 285」や「Core Ultra7 265F」、「Core Ultra5 245K」などが対象製品としてラインナップ。

また、Intel第14世代デスクトップ向けCPU「Core i5 14400」もセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Core Ultra9 285

【コア】24(8P+16E)

【スレッド】24

【ソケット】LGA1851

【TDP】65W/最大182W

【キャッシュ】30MB+40MB (L2)

【クロック】2.5 GHz

【TurboCoreクロック】5.4 GHz

Core i5 14400

【コア】10(6P+4E)

【スレッド】16

【ソケット】LGA1700

【TDP】65W/最大148W

【キャッシュ】20MB+9MB (L2)

【クロック】2.5 GHz

【TurboCoreクロック】4.7 GHz