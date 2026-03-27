フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）が２７日に放送され、終盤に後続番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）のスタジオと中継ををつなげた。

この日が最終回の「サン！シャイン」。「めざまし―」のＭＣを務める同局の伊藤利尋アナウンサーが「サン！シャインのみなさん、最後の放送になりますね」と話しかけると、「サン！シャイン」ＭＣの俳優・谷原章介は「そ、そうなんですか？」と大ボケ。これに伊藤アナは「ワーオ！ 佐々木さん、ちゃんと教えてあげて〜」と冗談交じりに突っ込んだ。

谷原とともに進行を務める佐々木恭子アナが「最後なんで、最後まで心を込めてお伝えしていきましょうね」と諭すように伝えると、谷原は「わかりました」と答えていた。

「サン！シャイン」は２０２１年から４年に渡って放送された「めざまし８」の後継番組として、ＭＣに俳優・谷原章介、スペシャルキャスターとしてお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと俳優・武田鉄矢が日替わりで出演し昨年３月３１日にスタートしたが１年で終了となる。