◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、開幕戦を前に、チームの一体感をさらに高めるために、各選手に粋な「ギフト」を贈った。

ともにワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達へ、大谷からの粋な計らいだった。開幕戦を前に、大谷は各選手のロッカーにギフトバッグを用意。タグに「Happy Opening Day- Let’s three-peat. Shohei Ohtani」と3連覇への思いを記し、指揮官からのウイスキーボトル2本とともに、グローバルパートナーのグランドセイコーの高級時計を入れた。

プレゼントを受けたロハスは「本当に素晴らしいものだった。クラブハウスの仲間たち全員にとって特別なものだ」と感慨深げに話した。大谷の人間性について「彼は自分の立場を使って、チームメートのために行動してくれる。それは人としての素晴らしさを示している。フィールドの上だけでなく、外でも素晴らしい人間である」と称賛し「この時計は一生大切にするし、2026年の開幕戦に世界最高の選手から贈られたものとして記憶に残る」と言葉をかみしめた。

大谷は24日（同25日）の開幕前最後となるエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」で出場。投げては4回0/3を投げ4安打3失点。12アウトのうち、6連続を含む11三振を奪う快投を見せた。打者としては4回に右前打をマークするなど、今春初の二刀流出場で投打とも万全の状態を示した。

3年ぶりに投打二刀流で迎える開幕は3年ぶりでドジャース移籍後は初。シーズン初登板は3月31日（日本時間4月1日）、本拠でのガーディアンズ戦となる。投打とも完全な状態で、98〜00年のヤンキース以来26年ぶりのワールドシリーズ3連覇へ向かう。