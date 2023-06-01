NTTドコモは、2026年4月に実施される「d払い」キャンペーン情報を発表した。4月は、合計4の地域やイベントで実施される。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。

新たにキャンペーンが始まる地域は、岩手県北上市や香川県高松市、沖縄県豊見城市となっている。

たとえば、北上市では「北上展勝地さくらまつり会場と商店街でｄ払いを使って楽しもう！」キャンペーンを実施する。期間は4月1日～29日まで。還元率は1等で100％。ほかにも、高松市では「Shikoku meguru 収穫祭限定！！d払いでお得に楽しもうキャンペーン」を、4月19日限定で実施する。還元率は1等で100％。

自治体 期間 キャンペーン名 還元率 広島県 広島市 3月27日～4月26日 広島駅周辺が熱い！街歩き d払い キャンペーン！ 1等：100％2等：50％3等：10％4等：1％1回あたり上限3万ポイント期間あたり上限3万ポイント 岩手県 北上市 4月1日～29日 北上展勝地さくらまつり会場と商店街でｄ払いを使って楽しもう！ 香川県 高松市 4月19日9:00～18:00 Shikoku meguru 収穫祭限定！！ d払い でお得に楽しもうキャンペーン 沖縄県 豊見城市 4月25日～26日 GIRLS GROOVE IN NOVA TION× d払い でお得に楽しもうキャンペーン