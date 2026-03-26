FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETを輩出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」。その第五弾グループとしてデビューしたのが、新井心菜・遠藤まりん・笹原なな花・鈴木花梨・高梨ゆな・中山こはく・萩田そら・森田あみ・山本るしあ からなる9人組アイドルグループ MORE STARだ。メンバー全員がデビュー前にプロジェクトの次世代メンバーであるKAWAII LAB. MATES（略称：メイツ）として活動し、切磋琢磨の期間を経て、2025年12月12日の『KAWAII LAB. SESSION vol.17』でステージデビューを果たした。

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リアルサウンドでは、そんなMORE STARの“今”に迫る連続インタビューを企画（毎週木曜日更新予定）。第1回となる本稿では、全メンバーによる集合インタビューの模様をお届けする。

ヒューリックホール東京での初単独ライブ『MORE STAR 単独ライブ 1st STAR』、そして7月に控える豊洲PITワンマン。デビューからまだ3カ月あまりとは思えないほど濃密な時間を過ごしてきた彼女たちは、今何を感じ、どこを目指しているのか。

KAWAII LAB. MATES時代に培った意識、オーディション期間に生まれた支え合い、デビュー後に感じている変化、そしてグループとして見据える未来について語ってもらった。ライバルとしてしのぎを削ってきた時間があったからこそ、いまの“仲の良さ”には確かな土台がある。9人の言葉からは、MORE STARというグループの強さがはっきりと伝わってきた。（川崎龍也）

■KAWAII LAB. MATESとして過ごした時間

――9人全員がKAWAII LAB. MATES出身ということで、まずはその期間の活動を振り返っていただきたいなと思います。今のMORE STARの下地になっている時間でもあると思うのですが、みなさんにとってどんな期間でしたか？

鈴木花梨（以下、鈴木）：メイツ時代は、本当に充実した期間でした。みんなが高みを目指していたからこそ熱量もあって、ちょっとでも時間があれば「自主練しよう」って自然に集まるような空気があったんです。いい意味でライバル精神も強かったので、ずっと気を張っている状態でもあったんですけど、その感覚が今もMORE STARのなかに残っているなって思っていて。ライブに向けて「もっと練習しよう」とか「レッスン頑張ろう」とか、そういう前向きな空気があるのは、メイツ時代があったからだと思います。

萩田そら（以下、萩田）：私は、アイドルとしてだけじゃなくて、人として成長できた時間だったと思っていて。それまでは自分の気持ちだけで進んできたというか、何かを“仕事としてやる経験”があまりなかったんです。でもメイツになって、いい意味で責任が生まれて、「自分はプロなんだ」っていう意識が芽生えたことで、アイドルとしての立ち振る舞いはもちろん、人としての気遣いや考え方の部分も変わった気がしていて。人生にとってすごく大きな時間でした。

森田あみ（以下、森田）：私もそらちゃんと近くて、人生のなかですごく大事な期間だったなって思います。もともと芸能活動をしてきたわけでもなかったので、メイツで初めてこの世界を知る感覚だったんです。何もかもが新鮮で、初めてのことばかりで。でもデビューしてから、「あのときやってきたことが今活きてるな」って感じる瞬間が本当にたくさんあるんです。メイツの期間があったからこそ成長できて、今MORE STARにいられると思うので、私にとっては宝物みたいな時間です。

中山こはく（以下、中山）：私もメイツに入るまで芸能活動をしたことがなかったので、もしあの期間がなかったら、本当に何も分からないまま、今ここに立っていたと思います。「挨拶をきちんと行う」とか、そういう初歩的なところから学べたのがすごく大きくて。いきなりデビューするんじゃなくて、メイツとしていろんなことを学んでからデビューできてよかったなって思います。

笹原なな花（以下、笹原）：私にとっては、憧れをより強く形にした期間だったと思っています。KAWAII LAB.に入った私たちは、みんな先輩方に憧れて、その背中を追いかけながらデビューを目指していたので、どうやったら少しでも近づけるか、どういうふうにパフォーマンスを研究するかをずっと考えていました。しかもメイツとして活動しているときから、『Mステ』（『ミュージックステーション』／テレビ朝日系）だったり、Kアリーナ横浜だったり、すごく大きなステージに立たせていただいていたので、本当に貴重な時間だったなって思います。だからこそ、今は私たちがKAWAII LAB.の一員として、先輩方と一緒にもっと盛り上げていけたらいいなと思っています。

山本るしあ（以下、山本）：これまでたくさんオーディションを受けてきたんですけど、どこかで「どうせまた落ちるんだろうな」って思ってしまう自分もいました。でもメイツは、人生で初めて本気で向き合って、人生をかけられた活動でした。ここで妥協したら絶対に後悔するって思えたし、「自分って頑張ればここまでできるんだ」って、自分のなかにあるいろんな可能性に気づけた期間だったなと思います。

新井心菜（以下、新井）：私は、ダンスやボイトレの基礎をしっかり積めたことがすごく大きかったです。スキルアップの時間としてすごく濃かったなって思いますし、同時に、メンバーが仲間でもありライバルでもある存在だったので、人間関係の面でもすごく学ぶことが多くて。みんなのレッスン映像を観て、「この子はこういう目線の使い方をするんだ」とか、「こういう踊り方が素敵だな」とか、一人ひとりをちゃんと見て研究していました。先生からもたくさん教えていただいて、メンタルの面でもパフォーマンスの面でも成長できた期間だったと思います。

高梨ゆな（以下、高梨）：私にとって本当にかけがえのない期間でした。「自分って何だろう」っていうことを、すごく考えた時間でもありました。私は遠藤まりんと去年の8月14日にお披露目されて、そこから約4カ月間、メイツとして活動していたんですけど、ダンスも歌も芸能活動も全部が初めてで、本当に何も分からなかったんです。礼儀のこともまだまだで、人間としても未熟な部分が多かったので、たくさん周りに頼っていました。でもそんな毎日のなかで少しずつ成長できたし、すぐにデビューするんじゃなくて、メイツとしてみんなと絆を深めながら過ごせたことがすごく大きかったなって思います。

遠藤まりん（以下、遠藤）：もしメイツに入っていないままMORE STARとしてデビューしていたら、アイドルのことも全然分からなかったし、みんなのことも知らなかったと思うので、今みたいないい雰囲気にはなれていなかったなって。メイツの期間があったからこそ、頑張ろうって思えたし、アイドルとしてどう向き合うのかも、みんなを見ながらたくさん学ばせていただきました。

――KAWAII LAB. MATES時代、特にMORE STARのメンバーを決めるオーディション期間は、みなさんにとって大きな時間だったと思います。印象に残っている出来事や、支え合ったエピソードはありますか？

新井：印象に残っているのは、まりんが体調不良になってしまったときですね。1回目の合宿のときに、まりんが長文で「頑張ってね」ってLINEを送ってくれて。ちょうど私たちが本番前のタイミングだったので、すごく勇気づけられました。

高梨：まりんが体調不良で休むって聞いたあとも、すぐ練習があったんですけど、課題曲を通しているときにまりんの声がないのを感じて、パフォーマンス中に涙が出てきちゃって……。練習中は泣きながらやっていました。本番ではなんとかこらえていたんですけど、それくらい自分のなかでは大きかったです。

遠藤：そうだったの？ 全然知らなかった（笑）。でも、あの時期って本当に記憶が曖昧になるくらい濃い時間で。大事な経験だったのに、体調を崩してしまって、自分でも悔しい気持ちがすごくありました。でもみんなの時間割みたいなものが送られてきていたので、「何時に発表がある」とかは分かっていて、その発表前のちょうど見られそうなタイミングでLINEを送ったんです。中間発表の動画もグループLINEで送ってもらって観たんですけど、みんながいろんなものを抱えながら頑張っているのが伝わってきて、すごく心を打たれました。

――9人でのデビューが決まったときはどんな空気だったんでしょうか？

萩田：発表の瞬間はすごく緊張感があったんですけど、ちゃんとみんなで喜べるタイミングになったときに、9人で円になって「銀河一のアイドルになろうね！」って言ったのをすごく覚えています。それまで緊張で喜びきれない感じもあったんですけど、その瞬間にやっと9人で喜べた感じがしました。

――同期でもある山本さんと鈴木さんの関係性も印象的でした。

山本：嬉しくて思わず抱き合いました（笑）。

鈴木：合宿が終わってからも自分のなかであまり手応えがなくて、結果発表まですごく不安だったんです。しかも最後のほうで呼ばれたので、本当に怖かったです。自分のなかではジェットコースターより怖いくらいの気持ちでした（笑）。そこから解放されて、安心しました。

山本：自分が呼ばれたときより、花梨が呼ばれたときのほうが安心したかもしれないです。合宿中は一緒に寝ていたしね。

鈴木：人数分の布団があるのに出さずに、一緒に寝ていました（笑）。

■MORE STAR結成後の変化「今は団体戦」

――12月にKアリーナ横浜で開催された『KAWAII LAB. SESSION vol.17』でステージデビューとなりました。あの景色は、みなさんにとってどんなものだったんでしょうか？

森田：ペンライトが本当にきれいでした。以前に立たせていただいたときは、まだ私たちのペンライトカラーがなかったので真っ白な景色だったんですけど、ステージデビューのときは一人ひとりの色に光っていて。2万人が作るその景色は本当にキラキラしていて忘れられないです。

山本：私と花梨はKアリーナ横浜がお披露目ステージだったので、より思い入れが強かったです。同じ場所に、自分の衣装を着て、自分のペンライトカラーに囲まれて立てることがすごく感慨深かったです。

鈴木：あらためて、新しいスタートを切れた感じがしたよね。同じKアリーナ横浜から始められたことも、すごくよかったなって思います。

――KAWAII LAB.の第5弾グループとしての期待やプレッシャーを感じることもありますか？

萩田：すごくあります。これまで先輩方が作ってきてくださった歴史や、ファンの方が育ててきてくださった“KAWAII”の文化を背負う形で、私たちは第5弾グループとして出ている自覚があるので。デビューがKアリーナ横浜だったり、こんなに素敵な衣装を用意していただいたり、こうしてインタビューの機会をいただけたりするのも、全部先輩方やファンの方が作ってくださった道があるからだと思っています。だからこそ、その期待にはちゃんと応えたいし、期待以上の存在になれるように頑張りたいです。

――デビューしてから、メイツ時代と比べて意識が変わったと感じる部分はありますか？

山本：すごく変わったよね。

笹原：メイツのときは、ライバルでありながら仲間でもあるっていう関係性だったと思うんですけど、デビューしてからは、もうひとつのグループとして進んでいかなきゃいけないので、意識はかなり変わりました。MORE STARというグループをみんなで高めていくっていう気持ちが、より強くなったと思います。

鈴木：メイツのときは若干個人戦みたいなところがあったんですけど、今は団体戦っていう感じ。助け合って、協力して、みんなで一緒に進んでいく意識に変わったと思います。

――メンバーのなかで「この子は変わったな」「すごく成長したな」と感じる人はいますか？

森田：私はそらちゃんです！

萩田：自分でもそう思います（笑）。

一同：あははは（笑）。

森田：最初に会ったときは、本当に何も知らない子どもみたいな感じだったんですけど、今はグループを引っ張ってくれる存在になっていて。すごく成長したなって！

新井：最初の頃、先生への返事も「うん！」って感じだったよね（笑）。

萩田：本当に無意識だったんですけど、オーディションのときもずっと「うん」って返事していたらしくて（笑）。今よりもっと明るくて、楽観的で、まとめることもなかったし、ちゃんと文章で話すんじゃなくてリアクションで生きていた感じでした。でもメイツやオーディションを経て、こういうふうに変われたのはよかったなって思います。人間として（笑）。

――山本さんも、オーディション映像を観ていると精神的にすごく変わったメンバーのひとりなのかなと感じました。

山本：本当に見違えるほど変わったと思います。自分で言うのもあれなんですけど（笑）。もし初期状態のまま来ていたら、たぶん誰にも手に負えなかったと思うんです。まっすぐ向き合うあまり、周りに少し強く出ちゃうことがあって、今振り返るとちゃんといい方向に変われてよかったなって思います。

笹原：最後の課題曲のときに、先生がお互いを見合う時間を作ってくださったんです。最初はみんな、「上手いね」とか「表情がいいね」とか褒める言葉が多かったんですけど、るしあが見る側になったときに、「ここはこうした方がいい」とか「こういう見せ方の方がもっと良くなる」とか、改善点をちゃんと伝えてくれて。それってすごく言いにくいことだと思うんですけど、あえて言ってくれたのがありがたかったです。

鈴木：言いにくい空気のなかでちゃんと切り出してくれたのが大きかったよね。

山本：でも、みんなが私のことを嫌いにはならないって分かっていたから言えたんです。もう仲間だから。みんな優しいし、嫌いにならないじゃんって思っていました（笑）。

――信頼関係ですね。とはいえ、9人もいると、意見がぶつかることもあると思います。そういうときはどうやって解決しているんですか？

萩田：たとえばダンスで意見がぶつかったときは、事実を確認しながら、「じゃあこっちだね」って話し合って決めるし、先生やスタッフさんの意見も取り入れるようにしています。自分たちのなかだけで完結させないで、客観的に見たらどう見えるかを大事にしています。

山本：みんな、すぐ人に聞くことは大事にしてるよね。

萩田：9人だけで考えていると、それが正解かどうか分からなくなってしまうこともあるので。私たちは先輩方だったり先生だったり、周りに頼れる大人の方がたくさんいるすごくいい環境にいるので、その力を借りながら解決しています。

遠藤：スタッフさんが大変だよね（笑）。

新井：でも、9人いるからこそいろんな意見が出るのはすごく大事だなって思います。人数が少なかったら出にくい視点もあると思うし、9人いるからこそ視野が広がって、気づけることも増える。9人9通り、全部違うからこその強みだと思います。

山本：みんなちゃんと意見を言うし。

萩田：年下だからとか、入った順番があとだからとかで遠慮しない空気がメイツの頃からあったので、今もちゃんと話し合えるんだと思います。

笹原：私は最初、年齢とか入った順番をすごく気にしていて、「先輩に失礼じゃないかな」とか、「変なこと言ったらダメかな」って思っていたんです。でも、みんながそんなこと関係なく、それぞれの意見をちゃんと言って、それぞれの最大のパフォーマンスをしている姿を見て、「私ももっと自分を出していいんだ」って思えました。

――ヒューリックホール東京での『MORE STAR 単独ライブ 1st STAR』はいかがでしたか？

中山：MORE STARとして長い尺でやるライブが初めてだったので、自分たちの曲だけで長時間ライブができたことに、「本当にデビューしたんだな」って実感がありました。メイツのときは先輩方の曲をやることが多かったので、自分たちの曲であれだけの時間を作れたのが嬉しかったです。

高梨：初めての単独ライブだったんですけど、会場にいる全員が私たちの味方で、私たちのことを好きでいてくれる方なんだっていう安心感があって、すごくのびのびとパフォーマンスできました。でもその半分、「もっともっと頑張れるぞ」って思えた日でもありました。これから豊洲PITもありますし、一つひとつの公演でちゃんと成長した姿を見せていきたいです。

遠藤：私は「MORE STARでこの景色を作れたんだ」っていうことが自信になった日でした。それと同時に、このメンバーだからこその意味もより考えられたし、もっと夢が広がったというか。すごくワクワクした気持ちになれました。

■日常のなかの“当たり前”に――豊洲PIT公演の先に見据える夢

――グループとしての“らしさ”は見えてきましたか？

笹原：ファンの方からよく言っていただくのは、“仲良し”っていうイメージです。先輩方にはそれぞれいろんな魅力があるなかで、私たちはこのわちゃわちゃ感というか、いい意味での若さみたいなものがすごく出ているのかなって思っています。それが“仲良し”っていう印象につながっていて、その空気がファンの方にも伝わっているのかなって。

――一方で、今のMORE STARに足りない部分や、これからの課題について話すこともありますか？

萩田：みんなでよく話しているのは、ライブをもっと上手に作れるようになること。お客さんを巻き込んで、一緒にその場を作っていけるライブは、まだまだもっと伸ばせると思っています。この前の単独ライブでも一段上がった感覚はあったんですけど、ただ披露するだけじゃなくて、来てくださった方にもその流れを一緒に味わってもらえるようなライブを作れるようになりたいです。

笹原：ライブ後には反省会もしてるよね。

萩田：楽曲についてもよく話しますし、「どうやったら踊ってもらえるかな」とか、「最近こういう人が踊ってくれたよね」とか、LINEでも共有しています。みんな日常のどこかにMORE STARがあって、もっと大きくしたいっていう気持ちはすごく強いです。

鈴木：あと、一人ひとりの個性がもっと分かりやすく出てきたらいいなって思っています。「あの子は歌がすごいよね」とか、「あの子はこれが魅力だよね」って、パッと見て伝わるようになれたらもっと強いと思うので。発信する力ももっとつけていきたいです。

――個性という意味で、中山さんはシルバー担当として新しい色を背負っている部分もありますよね。

中山：そうなんです。今まであまりなかったカラーなので、何もないところからのスタートなんですけど、これからシルバーの歴史を作っていきたいです！

――単独ライブではサプライズで豊洲PITでのワンマンライブが発表されました。そこに向けての思いを聞かせてください。

遠藤：聞いたときは本当にびっくりしました。

萩田：自分たちのなかでは、当時これがいちばん大きな目標でした。本気で叶えたいと思っていたけど、心のどこかでは「本当にできるのかな」っていう気持ちもあったので、あのタイミングで発表していただけたのがびっくりでした。

高梨：デビュー前から目標にしていた会場でもあるので、発表の瞬間は本当に嬉しかったです。しかもファンの皆さんと同じタイミングで知れたので、その喜びや感動を会場で一緒に共有できた感じがありました。豊洲PITでは、きっとMORE STARを初めて観る方もいらっしゃると思うので、「MORE STARってすごいな」とか、「幸せな気持ちになれるな」って思っていただけるようなパフォーマンスをしたいです。私たち自身も、100%、200%出し切ったと思えるくらい準備していきたいです。

遠藤：デビュー前にみんなで「半年後はここに立ちたいね」みたいな話をしていたんですけど、私はちょっとネガティブなので、そこまで現実的に考えきれていなかった部分もあって（笑）。だから実際に決まったときはすごく嬉しかったし、「MORE STARはもっともっと大きくなれる」って思えました。絶対に会場を埋めたいですし、その先のもっと大きい景色も見たいです。

ーーライブを見ている人をどんな気持ちにしてあげたいと思ってステージに立っていますか？

笹原：私たち自身が先輩方のステージから勇気や希望、前向きな気持ちをもらった経験があるので、今度は私たちがファンの方々やパフォーマンスを見てくれた方々にそういう気持ちを与えられたらいいなって思っていて。きっと日常のなかでイヤな出来事があったり、ネガティブな気持ちになるときもあると思うんです。そういうことがあっても私たちのライブに来たら安心できたり、温かい気持ちになってもらえるような、ファンの皆さんにとっての居場所みたいな空間にできたら素敵だなと思っています。

鈴木：私はCANDY TUNEさんのライブを初めて観たときに感動して泣いてしまった経験があって。そのときなんで涙が出てきたのかはわからないんですけど、その日からすごく元気になったし、エネルギーをもらえたんです。アイドルってすごいな、こういうことって本当にあるんだって実感したので、私もそういう風に誰かを感動させられるアイドルになりたいです。

――では、豊洲PITの先に見据えている目標はありますか？

萩田：よくみんなで言っているのは、「MORE STARで全国に行けるようになりたい」っていうことです。ツアーなのか、リリースイベントなのか、形はまだ分からないですけど、今までは関東中心だったので、自分たちのイベントで全国にMORE STARの好きな人が集まるようになれたらいいなって。2026年は、そうやって自分たちから会いに行ける年にしたいです。

森田：日本全国にMORE STARを広める年にしたいです！

――その先に、具体的に立ちたいステージもありますか？

萩田：東京ドームに立ちたいです。身近な先輩方が、すごいスピードでアイドルの夢を叶えていく姿を見せてくださっているので、私たちもその背中を追いかけていきたいです。追い越すとまでは言えないかもしれないですけど、気持ちはそのくらいでいたいです。（日本）武道館にも立ちたいです。

森田：武道館は絶対に立ちたい！

鈴木：『紅白（歌合戦）』（NHK総合）にも出たい！

萩田：『Mステ』にも出たいです！

森田：全部やりたいです（笑）！

――たくさん出てきますね（笑）。最終的に、MORE STARはどんな存在になっていたいですか？

萩田：ふとテレビをつけたらMORE STARがいて、雑誌を開いたら誰かがいて、広告にもいて、ライブもしていて、イベントにも出ていて、ときには誰かが映画の主演をやっていて……みたいに、アイドルとしてだけじゃなくて、日常のなかにMORE STARがいるのが当たり前な存在になりたいです。

山本：いい意味で、手が届かない存在になりたいです。

新井：MORE STARだからこそ、星みたいな存在になりたいよね。

鈴木：いいよね！ いつも近くにいるけど、手が届かないみたいな。

山本：それって私たちの隠れ目標じゃなかった？ あんまり公表しないやつ（笑）。

一同：言っちゃったじゃん！

遠藤：ホワイトボードに書いてたのバレちゃうじゃん（笑）。

笹原：お星様はみんなを照らしてくれるし、星を見たときみたいに「頑張ろう」って思ってもらえる存在になりたいねって、ゆなが提案してくれたんです。

高梨：光って遠ければ遠いほど、たくさんの人を照らせると思うんです。近くのライトだとひとりの人しか照らせないですけど、遠くにある星のほうがもっと多くの人の目に入ると思うので。そういう意味で、たくさんの人を照らせる存在になりたいです。

（文・取材＝川崎龍也）