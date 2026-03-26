「飼い主がお花をもらって来ると、こうなる」



【写真】リボンと真顔のギャップがすごい…

そんな一言とともに投稿された愛犬の写真が話題になっています。写っているのは、柴犬の「モモ」ちゃん（11歳・女の子）。ホワイトデー恒例の記念写真は全4枚で、段々と移り変わる表情が笑いを誘います。



1枚目は、差し出された花束を前に、不思議そうにじっと見つめる姿。続く2枚目では、花束についていた淡いピンクのリボンを首元に結び、まるで蝶ネクタイのような装いにーー



さらに3枚目では、リボンは頭へ。顔まわりをふんわりと包み込み、てっぺんで結ばれた様子がとてもキュートです。



そして最後の4枚目では、リボンはそのままながら、モモちゃんの様子に変化が。少しうつむき加減になり、「やれやれ」とでも言いたげな表情を浮かべています。



まるで4コマ漫画のような投稿は2.2万件超の“いいね”を集め、「か、かわいい」「声出てワロタ」「うちもやる（笑）」など、多くの人の心を和ませました。飼い主のXユーザー・柴犬のモモさん（@momoshiba1105）にお話を伺いました。



撮影後は…待ちに待った“ご褒美タイム”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「バレンタインのお返しとして、毎年ホワイトデーに花束をいただいています。その花束に付いているリボンを結んでみるのが、恒例のルーティンになっています」



ーーモモちゃんの反応は？



「おやつで機嫌をとりながら付き合ってもらっています。4枚目はしょんぼりしているように見えますが、頭の上のリボンがよく写るように、おやつを下に持っているため、このようにうつむき加減になりました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「リボンはすぐに外し、おやつをあげながらたくさん褒めました」



ーーモモちゃんはふだんどのような性格ですか。



「おやつが大好きで、撮影に付き合ってほしいときは、とっておきのお肉系のおやつで機嫌をとりながらお願いしています。好きなおやつだと、目の輝きや表情が一気にキラキラと増すように感じます」



リプライには、思わず笑ってしまう声や「うちもやってた」と共感する声などが寄せられています。



「か、かわいい」

「ゴスロリーヌ」

「遊ばれとる（笑）」

「何てかわいい子なんや！」

「声出てワロタ。カワヨ〜」

「かわいい♡ うちもやってたな」

「お菓子のリボンとかでもやってしまうw」

「4枚目が『まぁ主がやりたいなら仕方ない』みたいな表情してますね（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）