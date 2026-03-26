飯豊まりえ、夫・高橋一生とドラマ共演 撮影秘話を明かす
『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る、荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」。最新作となる『泉京香は黙らない』（NHK 5月4日放送 後9：30）の記者会見が26日に都内で行われ、主人公・泉京香役の飯豊まりえが出席した。
【場面カット】良いコンビすぎる…飯豊まりえ＆高橋一生共演シーン
岸辺露伴（高橋一生）の担当編集であり、良き相棒でもある泉京香が主人公となるシリーズ初の物語となる本作。露伴の一言をきっかけに、京香が思いもよらぬ怪異に巻き込まれていく展開が描かれる。脚本は原作者の荒木氏の協力のもと、監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が手がけたオリジナルストーリーで、シリーズの新たな一面を打ち出す。
シリーズ7年目にして初の主演作となったことについて、飯豊は「たくさんの方の支えがあって、この作品が生まれた。とても感謝しています」と語り、感慨をにじませた。さらに「今まで見せたことのない京香の表情ばかり」と話し、これまでとは異なるキャラクター像への手応えを示した。
また、夫であり岸辺露伴役の高橋からのアドバイスについて問われると、「現場でリハーサルをする際に、『こうした方がいいかもね』というのは自然とありましたね。1期の時から変わらずアドバイスをくれていました」と明かした。
【場面カット】良いコンビすぎる…飯豊まりえ＆高橋一生共演シーン
岸辺露伴（高橋一生）の担当編集であり、良き相棒でもある泉京香が主人公となるシリーズ初の物語となる本作。露伴の一言をきっかけに、京香が思いもよらぬ怪異に巻き込まれていく展開が描かれる。脚本は原作者の荒木氏の協力のもと、監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が手がけたオリジナルストーリーで、シリーズの新たな一面を打ち出す。
また、夫であり岸辺露伴役の高橋からのアドバイスについて問われると、「現場でリハーサルをする際に、『こうした方がいいかもね』というのは自然とありましたね。1期の時から変わらずアドバイスをくれていました」と明かした。