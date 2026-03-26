「母は泣いていた」約１年半ぶりのイングランド代表復帰。マンUの33歳DFが胸の内を明かす「本当に辛かった」
イングランド代表に復帰したマンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアが、現在の心境を語った。イギリス紙『THE Sun』が伝えている。
イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、ウルグアイ代表戦（27日）と31日の日本代表戦（31日）に臨む代表メンバー35名を発表。マグワイアは、2024年９月７日に行なわれたネーションズリーグのアイルランド戦を最後に代表から遠ざかっていたなか、今回のリストに名を連ねた。およそ１年半ぶりの招集だ。
通算64キャップを誇る33歳のDFは、代表でのキャリアが終わったと感じたことはあったかと問われ、「そう感じた時期はあった。おそらく昨シーズン終盤、夏の代表合宿に呼ばれなかった頃だ」と振り返り、こう続けた。
「自分が招集されるべきだと思うのに選ばれない時は、少し堪えるものがある。ただ、直近の３回の代表合宿では、コンディションが整っていなかったし、マンチェスター・ユナイテッドで毎試合、出場できていたわけでもなかった。もし今回のメンバーに呼ばれていなかったら、もう戻れなかっただろう」
久々の復帰に、喜びもひとしおだ。
「本当に素晴らしいことだし、ずっと恋しかった。６〜７年間、レギュラーだっただけに、選外になるのは本当に辛かった。マネジャーに招集を伝えられて、すぐに家族へ電話したよ。旅行中の母は泣いていた」
６月に開幕する北中米ワールドカップのメンバー入りは、まだ確約されたものではない。それでも「今の自分のキャリアは、もはや自分自身のためだけではない。33歳になった今、たとえワールドカップで１分しかプレーできなくても、あるいは全試合に出場できたとしても、この国が成功を収めるために全力を尽くすつもりだ」と力強く語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、ウルグアイ代表戦（27日）と31日の日本代表戦（31日）に臨む代表メンバー35名を発表。マグワイアは、2024年９月７日に行なわれたネーションズリーグのアイルランド戦を最後に代表から遠ざかっていたなか、今回のリストに名を連ねた。およそ１年半ぶりの招集だ。
「自分が招集されるべきだと思うのに選ばれない時は、少し堪えるものがある。ただ、直近の３回の代表合宿では、コンディションが整っていなかったし、マンチェスター・ユナイテッドで毎試合、出場できていたわけでもなかった。もし今回のメンバーに呼ばれていなかったら、もう戻れなかっただろう」
久々の復帰に、喜びもひとしおだ。
「本当に素晴らしいことだし、ずっと恋しかった。６〜７年間、レギュラーだっただけに、選外になるのは本当に辛かった。マネジャーに招集を伝えられて、すぐに家族へ電話したよ。旅行中の母は泣いていた」
６月に開幕する北中米ワールドカップのメンバー入りは、まだ確約されたものではない。それでも「今の自分のキャリアは、もはや自分自身のためだけではない。33歳になった今、たとえワールドカップで１分しかプレーできなくても、あるいは全試合に出場できたとしても、この国が成功を収めるために全力を尽くすつもりだ」と力強く語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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