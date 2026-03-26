「母は泣いていた」約１年半ぶりのイングランド代表復帰。マンUの33歳DFが胸の内を明かす「本当に辛かった」

「母は泣いていた」約１年半ぶりのイングランド代表復帰。マンUの33歳DFが胸の内を明かす「本当に辛かった」