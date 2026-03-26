「宝塚歌劇団」の公演チケットを定価のおよそ6倍の価格で不正に転売したとして、宝塚ファンの女性（60）が書類送検されました。

チケット不正転売禁止法違反の疑いで書類送検されたのは無職の女性(60)です。

警視庁によりますと女性は2024年から2025年にかけ、「宝塚歌劇団」の公演チケット計3枚を定価のおよそ6倍の値段で転売した疑いがもたれています。

チケットは、2枚組で1万7600円、1枚で9500円が正規の販売価格でしたが、女性は2枚組を10万6000円、1枚を5万5000円で転売サイトで販売していたということです。

女性は「宝塚歌劇団」のファンで、自身が行かない公演の抽選もファンクラブを通じて申し込み、当選した公演のチケットを転売サイトに出品していたとみられ、これまでに宝塚歌劇団側からファンクラブの強制退会や書面での警告をうけていたということです。

任意の事情聴取に女性は「自分が行きたい公演のチケット代などの費用を稼ぐために転売していた」などと話しているということです。

警視庁は女性が2024年から少なくとも66回の転売をして、約368万円を売り上げていたとみて調べています。