「カンブリア宮殿」がリニューアル　初回放送のゲストは伊藤忠 岡藤正広 会長CEO

テレビ東京系列の報道番組「日経スペシャル カンブリア宮殿」が、番組開始20周年の節目にリニューアルする。新MCは、作家の金原ひとみと音楽クリエイターのヒャダインが務める。

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リニューアル初回となる4月2日放送のゲストは、伊藤忠商事の岡藤正広 会長CEOに決定。2010年の社長就任以来、伊藤忠の業績を急成長させた立役者で、「最強の商人」とも呼ばれる岡藤氏に「モノを売り、組織を強くし、稼ぐ秘訣」を聞く。

また、番組のスタジオセットやキャラクターもリニューアル。スタジオセットのコンセプトデザインは、映画「国宝」の美術監督を務めた種田陽平が担当し、原点回帰するという意味を込めて初期の遺跡のような空間に仕上げた。2006年の番組スタートからシンボルとして番組の顔を担ってきた番組キャラクター「アノマロカリス」は、新しい時代を意識したデザインに刷新。単体だと淡い紫色だが、タイトルロゴと合体したときにはヒレが黄色に光るという。

◾️日経スペシャル「カンブリア宮殿」

リニューアル初回放送日：2026年4月2日（木）

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