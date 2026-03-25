千趣会の通販事業ベルメゾンは、累計販売枚数985万枚突破（2010年3月〜2025年12月末のシリーズ累計販売枚数）の汗対策インナーブランド「Salalist（サラリスト）」から、これまで難しいとされていた「吸水速乾」と「汗ジミ防止」を独自の素材開発によって同時に実現した汗ジミ軽減服「汗シミーヌ」の8商品を3月25日に発売する。

ベルメゾンは、25歳〜54歳の男女1万人を対象に「汗に関するアンケート」を実施した。調査の結果、汗に困りごとがある人のうち、夏場に肌着を着る人は74.5％、着ない人は25.5％。夏場に肌着を着る人の計47.1％が「汗によるベタつきを防ぐため」「汗ジミを防ぐため」「汗による冷えを防ぐため」と汗悩みの軽減を目的に肌着を着ている一方で、25.8％が「毎日の習慣でなんとなく」と回答。さらに、夏に肌着を着ない人の51.5％が「暑さ」を理由に重ね着を避けたいと感じているという実態が明らかになった。

調査結果では、汗をかくことで困ること1位はニオイ（57.4％）、2位は不快感（48.2％）、3位は汗ジミ（39.8％）（複数回答）だった。夏場（5月〜8月頃）の汗ジミに対して気になる人は78.0％、夏場以外でも気になる人は42.1％となった。汗に困りごとがある人のうち、夏場に肌着を着る人は74.5％、着ない人は25.5％。汗に困りごとがある人のうち、夏場に肌着を着る理由1位は「毎日の習慣でなんとなく」（25.8％）、2位は「汗によるベタつきを防ぐため」（23.2％）、3位は「下着の透けを防ぐため」（20.3％）、4位は「汗ジミを防ぐため」（18.7％）、5位は「涼感を得るため」（6.4％）、6位は「汗による冷えを防ぐため」（5.2％）と続いた。汗に困りごとがある人のうち、夏場に肌着を着ない理由1位は「重ね着をすると暑いから」（51.5％）だった。





累計販売枚数985万枚を突破した「サラリスト」は汗ジミ、ニオイ、ベタつきの悩みを解消する汗対策インナー（肌着）として支持を得てきたが、「汗シミーヌ」は今回の調査を通して判明した「汗のお困りごとがあるが、暑さゆえに重ね着を避けたい人」はもちろん、「習慣でなんとなく肌着を着ている人」や「汗によるベタつき・汗ジミ・汗冷えを防ぎたい人」にもおすすめの、1枚で快適に過ごすことができるウェアになっている。また、「サラリスト」では着心地の良さにもこだわっていることから、肌触りの良い綿混素材で開発を進めた。

開発にあたり、汗を素早く吸収する「吸水速乾」と、表面への汗ジミを防ぐ「汗ジミ防止加工」の機能を1枚の生地で両立することが大きな課題だった。さらに化学繊維素材だったらできることが、綿混素材となると途端にハードルが高くなり、糸の種類、編み地、目付を調整しながら何度も試作を重ねた結果、汗ジミ軽減服「汗シミーヌ」が完成した。

「汗シミーヌ」を着用すると、汗ジミを気にして着替えたり、鏡をチェックしたりする無駄な時間が短縮できる。また、機能面だけでなく、1枚着として映える上品なツヤ感も実現した。これまで汗ジミが目立ちやすく夏場は敬遠されがちだったグレージュやチャコールなどの色味も展開する。また、同素材でカップ付きも展開しているので、暑さや汗だけでなく下着の透けも気にすることなく、夏場のおしゃれをより自由に楽しめる。

「汗シミーヌ」では、サラリストが支持されている、汗を素早く吸って乾かす吸水速乾機能はそのままに、吸った水分を表に染み出させない汗ジミ防止加工をプラスしている。袖を通した瞬間にひんやり心地よい接触冷感があり、UVカット機能も備わっているため、外出先での暑さ・日焼け対策になる。綿混（綿65％）の優しい肌当たりの生地で透けにくい厚みに仕上げ、上品なツヤ感を持たせている。肌着だけでなくブラジャーすら不要なカップ付きタイプは、アンダーゴムの代わりにパワーネットを挟み込むことでバストをやさしくサポートし、長時間着けていても苦しくなりにくい快適な着心地を実現している。レディースはTシャツにとどまらず、ノースリーブ、ワンピースやパンツなど豊富なバリエーションで、最大6色・4サイズを展開する。また、汗ジミに悩む男性に向け、ビジネスから休日までマルチに活躍するTシャツをラインアップしている。

［小売価格］

汗シミーヌ・シンプル Tシャツ：1980円

汗シミーヌ・フレンチスリーブ Tシャツ：2490円

汗シミーヌ・カップ付きシンプル Tシャツ：2990円

汗シミーヌ・カップ付きノースリーブＴシャツ：2990円

汗シミーヌ・イージーパンツ：3990円

汗シミーヌ・ビックシルエット Tシャツワンピース：4990円

汗シミーヌ・カップ付きワンピース：4990円

汗シミーヌ・クルーネック Tシャツメンズ：2490円

（すべて税込）

［発売日］3月25日（水）

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp