3CEベーカリーコレクションが登場♡甘く香ばしい旬顔メイクを叶える新作

まるで焼きたてのパンのように温かく、やさしい色合いに包まれる「3CE」の新作「ベーカリーコレクション」が登場♡トレンドのブラウンやコーラルに、ジャムやバターのようなアクセントを添えた、今っぽい抜け感メイクが叶います。見た目のかわいさはもちろん、使い心地や仕上がりにもこだわった3アイテムは、この春のメイクをもっと楽しくしてくれるはずです♪

焼きたてカラーで旬顔に

ふんわり焼き上げたパンをイメージした“トーストコーラル×ブラウン”のカラーが魅力の本コレクション。やわらかく肌になじむ色味で、重ねても濃くなりすぎず、自然な陰影を演出します。

トレンドの韓国風ベーカリーカフェから着想を得たカラー設計で、ナチュラルなのに洗練された印象に仕上がるのがポイント。

毎日のメイクに取り入れやすく、気分まで明るくしてくれるような温かみのある表情を叶えます。

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全3アイテムの魅力をチェック

「3CE マルチアイカラーパレット #ベージュレシピ」は、価格4,499円（税込）、全1種。

9色の多彩なカラーで影感もハイライトも自由自在に表現でき、粉飛びしにくい高密着パウダーで美しい仕上がりが続きます。

「3CE グレイジーリップグロウ #ベイクドピーチ」は、価格2,530円（税込）、全1種。とろけるようなツヤと血色感※1をプラスし、唇だけでなくチークとしても使えるマルチアイテムです。

「3CE フェイスブラッシュ #メープルトースト」は、価格2,497円（税込）、全1種。ふんわりとした発色で、自然な血色感※1と多幸感あふれる頬を演出します。

毛穴をぼかすシルキースムース処方で、肌を美しく見せてくれるのも魅力です。

※1 メイクアップ効果による ※色のイメージ。食べ物ではありません

限定コラボ＆特典も見逃せない

「OKUDANG CAFE」とのスペシャルコラボでは、コレクションの世界観を楽しめる空間や限定メニューが登場。さらに、SNS投稿でリップがもらえる嬉しい企画も実施されます。

また、対象店舗で購入するとオリジナル前髪クリップのプレゼントも♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

この春は“ベーカリーメイク”でときめきを♡

やわらかなブラウンとコーラルで、自然体なのにどこか華やかな印象を叶える「3CE ベーカリーコレクション」。

毎日のメイクに取り入れるだけで、ふんわり優しい雰囲気をまとえるのが魅力です。

見た目のかわいさと実用性を兼ね備えたアイテムで、自分らしい旬顔メイクを楽しんでみてください♪心までほっとするようなメイク時間を、ぜひ体験してみてください。