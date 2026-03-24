アイドルグループ・SDN48の元メンバーのKONAN(41)が23日、自身のインスタグラムを更新。タレント・手島優とランチに出かけたことを明かした。



【写真】“41歳で出産”仲間に かつての人気グラドル すっかりママの顔

テレビ東京系「おねがい!マスカット」で結成された「恵比寿マスカッツ」のメンバーとしても活躍したKONAN。昨年5月にはインスタグラムで、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」など、数々のヒット番組を手掛けてきた演出家・マッコイ斉藤氏が役員に名を連ねる「株式会社SHOW―GUNの営業部長に就任」することを発表し話題になった。



KONANは2023年8月に結婚することを公表し、翌9月にはウエディングドレス姿も投稿。今年3月1日には「新しい命を授かりました」と大きなお腹のマタニティーフォトをアップし、産休に入ることと出産予定が春頃であることを記している。



投稿では、2人でプレートに「おめでとう♡」とデコレーションされたケーキを手にするショットを公開。KONANは「お誕生日とベビーのお祝い」だったことを伝え、「帰りは駅の改札まで荷物持って送ってくれたり、なんか申し訳ない アリガトォ」と手島の気遣いにも感謝した。



「昔は偶然にも家が近所で、近くの居酒屋で飲んでたのが懐かしいな～」と回顧したKONAN。「ちなみに優ちゃんも41歳出産で同じやたっ 心強い」と結んだ。1982年生まれの手島は2022年に結婚し、23年に第1子男児を出産。手島も「もぉ～こっちまで幸せ過ぎて終始ニヤついてしまいました」と、この日のランチを振り返っている。



（よろず～ニュース編集部）