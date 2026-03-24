USJ×『葬送のフリーレン』初コラボ、ついにベールを脱ぐ アトラクション詳細が発表【内容・あらすじ】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションするアトラクションの詳細を発表した。期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』が、5月30日から登場する。
【画像】『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』CMビジュアル
USJでは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中。『名探偵コナン』『呪術廻戦』、東野圭吾氏原作の『マスカレード』シリーズ、さらに『モンスターハンターワイルズ』とのコラボが開始されるなか、『葬送のフリーレン』のコンテンツは謎に包まれていた。
明らかになった『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、USJに初めて登場する新フォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の第1弾となる。
『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクション。巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現する。
『葬送のフリーレン』の描く“魔法のある世界”を生身で感じる体験ができると予告。「フリーレンたちと一緒に物語に全身で入り込み、心が癒されるような深い共感にひたる、作品世界そのままの新体験にご期待ください」と呼びかける。
■『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
ゲストも旅人として物語の中を歩いて巡り、フリーレンたちと一緒に、大切な“旅の記憶”を振り返る。旅路を歩むゲストは、目の前に広がる魔法都市オイサーストで、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会う。巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなど大迫力の魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス。そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、新フォーマット『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の超リアル体験により、ゲストは“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に体も心も包まれる。
＜ストーリー＞
魔法都市オイサーストに到着した旅人であるあなたは、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。フリーレンが魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」により、大切な旅の思い出が、次々と目の前に現れる。勇者一行が見た半世紀流星、フェルンとの出会い、魔族との激しい戦い、そして、ヒンメルの像と一面の蒼月草…忘れられない冒険の記憶に、あなたも全身でひたってください。
■開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
■開催場所：ステージ 18
■アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』CMビジュアル
USJでは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中。『名探偵コナン』『呪術廻戦』、東野圭吾氏原作の『マスカレード』シリーズ、さらに『モンスターハンターワイルズ』とのコラボが開始されるなか、『葬送のフリーレン』のコンテンツは謎に包まれていた。
『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクション。巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現する。
『葬送のフリーレン』の描く“魔法のある世界”を生身で感じる体験ができると予告。「フリーレンたちと一緒に物語に全身で入り込み、心が癒されるような深い共感にひたる、作品世界そのままの新体験にご期待ください」と呼びかける。
■『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
ゲストも旅人として物語の中を歩いて巡り、フリーレンたちと一緒に、大切な“旅の記憶”を振り返る。旅路を歩むゲストは、目の前に広がる魔法都市オイサーストで、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会う。巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなど大迫力の魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス。そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、新フォーマット『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の超リアル体験により、ゲストは“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に体も心も包まれる。
＜ストーリー＞
魔法都市オイサーストに到着した旅人であるあなたは、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。フリーレンが魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」により、大切な旅の思い出が、次々と目の前に現れる。勇者一行が見た半世紀流星、フェルンとの出会い、魔族との激しい戦い、そして、ヒンメルの像と一面の蒼月草…忘れられない冒険の記憶に、あなたも全身でひたってください。
■開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
■開催場所：ステージ 18
■アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション
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