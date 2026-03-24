浜辺美波×目黒蓮W主演映画『ほどなく、お別れです』の興行収入が40億円を突破「本当にありがとうございます！」（目黒）

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浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（公開中）が、3月22日までの公開45日間で観客動員299万8,324人を突破し、ついに興行収入40億8,117万円を突破。浜辺美波、目黒蓮、三木孝浩監督から喜びのコメントが到着した。

■目黒蓮「自分がこの物語で感じたあたたかいものが、たくさんの人に届いたんだと思うと、とにかく嬉しい」

2026年公開作品で興行収入No.1を独走中（※）の『ほどなく、お別れです』。

※興行通信社調べ

公開からわずか45日間で、2026年公開の全ジャンルの映画作品のなかで、ダントツの成績を収め、独り勝ちの状態。その勢いは止まらず、浜辺美波演じる美空と目黒蓮演じる漆原のふたりが織りなす“最高のお見送り”が幅広い世代の心をつかみ、多くの感動を届けている。

興行収入40億円突破を受け、浜辺は「『ほどなく、お別れです』をたくさん愛していただけたこと、心から嬉しく思います。全てはこの映画を選んで劇場に足をお運びくださった皆さまのおかげです」、目黒は「自分がたくさんの人に共有したいと思ったこの物語で感じたあたたかいものが、たくさんの人に届いたんだと思うと、とにかく嬉しいです。本当にありがとうございます！」、そして三木監督は「この作品が本当に本当に沢山の方々に届いた事を嬉しく思います！ 改めて本作に高い熱量で挑んでくれた全てのキャスト・スタッフに感謝致します」と、それぞれ感激の声を寄せている。

「温かな気持ちになれる素晴らしい作品」「劇場でたくさんの人に観てほしい！」といった口コミが広がる一方、「何度観ても素晴らしい！」とリピーターも現れるなど、中高年層から、これまで死を身近に感じる機会の少なかった若年層にも支持が広がり、その感動の輪はますます拡大中だ。

■浜辺美波 コメント

■目黒蓮 コメント

■三木孝浩監督 コメント