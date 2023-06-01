SixTONES「一秒 / Rebellion」、16作連続＆通算16作目の1位 初週枚数がB’z、嵐、King & Princeに続く男性史上4組目を記録【オリコンランキング】
男性6人組グループ・SixTONESの最新シングル「一秒 / Rebellion」が、24日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。16作連続、通算16作目の1位を獲得した【※】。
【動画】SixTONES「一秒 / Rebellion」nonSTop digeST
初週売上は前作「Stargaze」（2025年9月22日付：33.0万枚）を上回る39.2万枚。16作連続で初週売上30万枚を超え、B’z、嵐、King & Princeに続く男性アーティスト史上4組目の達成となった。
【※】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain／D.D.」は別名義作品。
本作は、今年1月22日にCDデビュー6周年を迎えたSixTONESの両A面シングル。2月に開催された『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』にも起用された、日本テレビ系2026アスリート応援ソング「一秒」は、“一秒”の積み重ねが自信や力強さとなって輝いてほしい、という思いが込められた応援ソング。
もう一方の表題曲「Rebellion」は、メンバーのジェシーが出演中のドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系）のオープニングテーマ。スリリングさと疾走感を兼ね備えたダンスロックチューンとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞
【動画】SixTONES「一秒 / Rebellion」nonSTop digeST
初週売上は前作「Stargaze」（2025年9月22日付：33.0万枚）を上回る39.2万枚。16作連続で初週売上30万枚を超え、B’z、嵐、King & Princeに続く男性アーティスト史上4組目の達成となった。
本作は、今年1月22日にCDデビュー6周年を迎えたSixTONESの両A面シングル。2月に開催された『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』にも起用された、日本テレビ系2026アスリート応援ソング「一秒」は、“一秒”の積み重ねが自信や力強さとなって輝いてほしい、という思いが込められた応援ソング。
もう一方の表題曲「Rebellion」は、メンバーのジェシーが出演中のドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系）のオープニングテーマ。スリリングさと疾走感を兼ね備えたダンスロックチューンとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞