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ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が「【リブート】第９話ドラマ考察 真北正親は警察と合六の二重スパイ！ 結末予想 伊藤英明 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開した。TBS日曜劇場『リブート』に登場する重要人物、真北正親（伊藤英明）の行動原理について、警察と犯罪組織「合六」の両方に通じる「二重スパイ」であるという説を展開した。



動画ではまず、真北が合六側であると仮定した場合の行動の矛盾点を指摘する。第9話では、合六から早瀬陸（鈴木亮平）と夏海（山口紗弥加）を「処理しろ」という殺害命令が出ていた。にもかかわらず、真北は自宅を訪れた二人を殺害するどころか、何の行動も起こしていない。合六側であれば「絶好の機会」のはずが、それを見逃しているのは不自然であると解説した。



一方で、真北が警察側の人間だと考えても、兄である政治家・真北弥一に警察の内部情報を流していたことが示唆されており、単純な正義の警察官とも言い切れない。これらの矛盾から、考察者は真北が警察でも合六でもない、第三の目的のために動いているのではないかと分析する。



その目的とは、兄・弥一のためであるという説だ。真北は、兄が合六から受け取る100億円の裏金献金を成功させたい一方で、警察官として合六を壊滅させたいという、相反する目的を持っている可能性がある。この二つを両立させるために、両組織に籍を置きながら、独自の思惑で動く「二重スパイ」として暗躍しているのではないかと考察した。



さらに、先日開催されたドラマのイベントで、脚本家の黒岩勉氏が真北について「善なのか悪なのか見る人によって変わる」「ある意味ではラスボス」と語っていたことを紹介。この発言も、真北が単純な善悪二元論では測れない複雑なキャラクターであることを裏付けている。



物語の結末を左右する真北の真意はどこにあるのか。彼の行動は、単なる裏切りではなく、兄への家族愛と警察官としての正義の間で揺れ動く、極めて個人的な動機に基づいているのかもしれない。