高市早苗首相は２３日の参院本会議に出席。日米首相会談でトランプ大統領に「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」と語ったことに言及した。

立憲民主党の柴慎一参院議員は、米国とイスラエルによるイラン攻撃について「子供を含めた多くの人命が失われています」と指摘。「そのなかでトランプ大統領からは武力を誇示し、イラン国民の命をもてあそぶような発言、発信がなされており、総理の発言に強い違和感を感じました」と訴えた。

これに高市首相は「わが国としてはイラン情勢について米国を含む国際社会とともに事態の早期鎮静化、エネルギー安全保障の観点を含む中東地域の平和と安定の実現に向けた取り組みを続けていこくことが重要だと考えております」とした。

その上で「中東を始めとする国際社会の平和と繁栄に向け、米国がリーダーシップを発揮し、建設的な役割を果たすことは重要であり、日本としても、それを支持してきています。今回も、その旨を米国、特にトランプ大統領に直接伝えたものです」と説明した。

現在、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡への自衛隊派遣をめぐり、トランプ大統領に対し高市首相は「法律の範囲内でできることとできないことがある旨を伝えた」と表明。事態の沈静化に向けては「わが国としては、ホルムズ海峡を含む事態の早期鎮静化に向けて、今後も国際社会と連携しながら、必要なあらゆる外交努力を行ってまいります」と語った。