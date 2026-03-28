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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【サブスク整形】高須クリニックにヒアルロン酸打ち放題コースがない理由」を公開した。一部のクリニックで見られるヒアルロン酸注射の「打ち放題」や「サブスクリプション」について、自院で実施しない理由と、美容医療のあり方や業界の実情を語った。



動画冒頭で高須氏は、「ヒアルロン酸の打ち放題コースはないのか」という問い合わせが多いと説明。他院では定額で一定期間打ち放題となるプランや、1回で本数無制限といったサービスが存在するが、「良くない」として自身のクリニックでは採用していないと述べた。



その理由として、高須氏は「必要最小限の量で自然に美しく仕上げるのが医師の腕の見せどころ」と説明。打ち放題の場合、患者が「多く打った方が得」と考え、過剰な注入を求める傾向があると指摘した。その結果、唇や鼻が不自然になるなど仕上がりが崩れる可能性があるとし、過度な施術への警鐘を鳴らした。また、過剰注入を繰り返すと美的感覚が鈍るリスクにも言及した。



さらに、サブスクリプション導入の背景について「経営上の理由」があると分析。患者の囲い込みを目的とするケースもあり、利益確保のために本来別用途の低コスト素材を使用する例もあると指摘した。最後に、高須氏は過剰注入による長期的リスクにも触れ、「ヒアルロン酸のサブスクや打ち放題は推奨すべきではない」と述べ、安易に利用しないよう注意を呼びかけた。