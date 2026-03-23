こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月23日は、旅行も普段使いもスッキリ整う無印良品の万能ポーチ「ポリエステルたためる仕分けケース」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

無印良品 ポリエステルたためる仕分けケース カーキ Ｍ 約２６×４０×１０ｃｍ 84769610 1,192円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

旅行や日常のバッグ整理に便利な無印良品の軽量ポーチが22％オフ

無印良品の「ポリエステルたためる仕分けケース」は、旅行の際にかさばる衣類などの整理に便利な、軽量でポケッタブル仕様のケースです。

今なら22％オフの1,192円と過去最安値で販売中。

薄くて軽いポリエステル素材で、使わないときはコンパクトにたためるのが特徴です。

サイズはSとMの2種類から選べるので、衣類・下着・小物など収納するものによって使い分けできるのも嬉しいポイント。

旅行用バッグやスーツケースの中身を用途や日程に合わせて仕分けしておけば取り出しやすく便利です。

日常使いにも便利

旅行用だけじゃなく、ジム用のポーチやマザーズバッグの整理、バッグインバッグなど、さまざまな使い方ができる万能さが◎。

約30〜50g程度とかなり軽量なので、もしものとき用に「とりあえずバッグに入れておく」用途にも最適ですよ。

とりあえず1個持っておくと便利なタイプのアイテムなので、「旅行のパッキングを楽にしたい」「バッグの中がごちゃつきがち」「軽くてかさばらない収納グッズを探している」という人はいますぐチェック！

無印良品 ポリエステルたためる仕分けケース カーキ Ｍ 約２６×４０×１０ｃｍ 84769610 1,192円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞無印良品のアイテム一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年3月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp