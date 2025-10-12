今週のテーマは「二度目のデートでカジュアルダウン。それ以降、男から連絡が来ない意味は？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：初デートは高級フレンチ、2回目のデートは居酒屋をチョイス。35歳男性の意図は？美沙と二度目のデートを終え、見送ったあと、僕は飲み足りなかったので西麻布にある知り合いのワインバーに顔を出した。「孝之さん、今日はどんなご気分で？」「重めの赤で」綺麗な紅色を見ながら