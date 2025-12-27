受験生は何を食べると良いのか。内科医の梶尚志さんは「脳と腸は密接に関係しており、腸の調子が悪いと、勉強しているのに頭に残らない状態になってしまう。腸を整えるためには、発酵食品＋食物繊維＋たんぱく質を基本にした食事をお勧めする」という――。■腸のコンディションが成績に影響する「塾にも通い、勉強時間も確保しているのに、模試の偏差値が伸びない」受験期のお子さんをもつご家庭でよく聞く悩みです。その理由の多