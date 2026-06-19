鹿島アントラーズは19日、清水エスパルスMFマテウス・ブエノの完全移籍加入を発表した。ブエノはクラブを通じ、「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス・ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目指しているチームで、一つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェイチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にと