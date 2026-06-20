俳優・塩見三省（７８）が２０日、都内で行われた「第３５回日本映画プロフェッショナル大賞」授賞式に車いすで来場。特別功労賞を受賞し、表彰された。２０１４年３月に脳出血で倒れた塩見は左半身に麻痺（まひ）が残り、闘病中。車いすから降り、右手で杖をつき、付き添い人とともに舞台に上がった。「ちょっとゆっくりですいません。こうして立っていられますことを、しみじみとうれしく思います。病に倒れてそれからこの