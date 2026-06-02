まだまだ拡大しそうだ。【スクープ！】自民・鷲尾英一郎陣営が衆院選期間中に違法な有料動画広告を配信！ 新潟県警が刑事告発状を受理大手メディアは一行も報じていないが、SNSでは話題沸騰中、高市自民の違法な「有料動画広告」疑惑のことである。公職選挙法は、選挙期間中に候補者本人による有料広告のネット配信を禁じている。広告を出す資金力豊富な陣営ばかりが有利になり、選挙の公平性をゆがめかねないからだ。日刊ゲ