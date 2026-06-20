20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の7万1850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 75744.16円ボリンジャーバンド3σ 72578.24円ボリンジャーバンド2σ 71850.00円20日夜間取引終値 71250.06円19日日経平均株価現物終値 70826.00円5日移動平均 69412.32円ボリンジャーバンド1σ 67340.00円一目均衡表・転換線 6