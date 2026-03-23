漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』王者・たくろうが、関西のとある居酒屋で突然全部の服を脱ぎ、女性オーナーの前で簡易風呂に入り……!? 実は彼らの奇行には、深～い事情があった。

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実はたくろうは、人質を助けるためにデスゲームに参加中。今回彼らが挑んだのは、「アメちゃんをもらえ！」「手料理を食べさせてもらえ！」「家のお風呂を借りろ！」という3項目をクリアし、「大阪のおばちゃんに愛されろ」というミッションだ。どれも簡単そうだが、直接頼むのはNGで、協力相手自身が“私はおばちゃん”という自認がないといけない。そのためたくろうは、アメこそすぐにゲットできたが、その後のミッションは大苦戦した。

そんなたくろうの救世主となったのは、立ち飲み居酒屋を営む49歳の女性。彼女は、定休日の店をわざわざ開け、手作りの“和風おでんアテカレー”を振舞ってくれた。大喜びのたくろうは、最後のミッションもクリアすべく、「実家暮らしじゃなくてお風呂入れてない」「M-1獲ってから風呂入れてなくて」とウソをついたが、女性オーナーに見破られてしまった。

しかし女性オーナーは、たくろうのただならぬ事情を察してくれて、マグロ用の巨大釣りバッグに湯を溜めて入るよう提案！ ミッションの制限時間が10分に迫ったたくろうは、必死に巨大バッグの中に湯を溜め、バスタオル1枚の姿になり、2人で浸かった。

制限時間に間に合って安堵するたくろうだが、彼らが入ったのは“おうちのお風呂”ではないため、ミッションは失敗！ その事実を知った2人は、「なんやねん！」「それわかってたんやったら、これ（＝釣り用バッグ）出てきた時点で言え！」「なんのためにやってんねん俺らこんなこと！」とカメラに向かって抗議したが、デスゲームの進行者には届かなかった。

なお、たくろうが奮闘するも人質を救えなかった関西初冠特番『デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～』（ABCテレビ）は、3月16日深夜に放送された。

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