広島出身の「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（48）が23日、Xを更新。航空会社のグランドスタッフとみられる一般アカウントとのやりとりが話題となっている。

22日午前「空港食堂でお酒を飲んで、酔っ払っていたら、10時30分の福岡行きに乗り遅れました。20分前に保安検査場を通過しないといけない規則らしく、僕は10分前でいけると思ってました。別便に振り替えてくださいと言われたのですが、今日は連休最終日だから、どの便もいっぱいですと、、」と書き出した。

続けて「ここでゴネたら恥ずかしいと思い分かりましたと引き下がりました 搭乗手続きするANAのカウンターに行き、泣き声で『今日、どうしても熊本に行かなきゃいけないんです。どういう経由でも、お金がいくらかかっても構わないんで乗れる便がないでしょうか？』と懇願したのですが『本日どの便も満席です』と」と、連投。

さらに「『東京経由でも、何なら北海道経由でも構いません、ないでしょうか？』と泣きつくと、奇跡的に、福岡行き11時40分発の便のキャンセルが出て、乗る事が出来ました。対応してくれたANAの職員の方、本当にありがとうございます。酔いが一気に覚めました。ライブ当日に朝から酒飲んじゃダメですね」とポストしていた。

まず一般ユーザーの1人が「長々書いてますが航空会社からしたらただの迷惑客です」とポスト。三浦は「ほんまや。那覇空港のANAの職員さん、ごめんなさい。その後の対応が本当に丁寧で、改めてANAが大好きになりました。こんなポストでしかお返しが出来ずで申し訳ないです」と返信した。

さらに航空会社のグランドスタッフ勤務とみられる別の一般アカウントが「大事なことを忘れていらっしゃるようなので声を大にして注意喚起します 飛行機に酔っ払いは乗れません！！！！！ 飛行機乗る前に酔っ払うな！！！！」と三浦宛に注意喚起を行った。

すると三浦は当該投稿を引用した上で「航空会社は泥酔状態の客に対して、搭乗を断る権利を有してるだけで、空港内のお店で飲酒する事に制限はないはずです」と反論した。

さらに当該アカウントが「飲酒するなとは言ってません 酔っ払うなと言ってます ちゃんと読んでください」とさらに返信。三浦は続けて「ほろ酔いですよ。一口でも飲んだら気分が高揚するし、それも酔っ払ってる状態かと思います」とつづった。

この一連ポストに対し、さまざまな意見が書き込まれていた。