突然の「テレワーク廃止」に28歳社員が絶叫…そのウラで新入社員が「ホッとした」ワケ

ある日突然、社内チャットに届いた社長名の通知――「テレワーク制度を廃止します」。突然の決定をうけて「通勤復活なんて地獄」「今さら出社？」と社内は大荒れに。しかしそのウラで、ある新入社員は「ホッとしています」と上司にメールを送っていた。テレワーク廃止をめぐり交錯する社員たちの本音とは。社労士の木村政美氏が事例をもとに解説する。

突然のテレワーク廃止で社内は大荒れ…！

A川さん（28歳）は、大学卒業後に就職した甲社（都内にあるマーケティングの専門会社で従業員数は300名）でWebマーケティングを担当。主に広告データの分析やレポート作成を行っている。会社は約6年前からコロナ禍の影響で、一部の部署を除いてテレワーク勤務になり、現在も継続中。当初は「自宅で仕事なんかできるのか？」と不安だったが、実際にやってみると何の問題もなかった。週1回の課内オンライン会議に出席すれば、あとの勤務時間中は自宅のパソコンで資料を作り、顧客と応対した。

「通勤がないって、最高だ」

勤務時間内に仕事が終わるようになったA川さんは、2年前からボディビルを始め、自宅の最寄り駅近くにあるジムに毎日通った。その甲斐あってめきめき力をつけ、今年4月の全国大会に出場できるまでになった。仕事と趣味が両立した生活は、A川さんにとって理想的なものだったが……。

2月上旬。社内チャットに社長名で通知が届いた。

「4月1日より従来のテレワーク制度を廃止します。社員は全員出社して業務を遂行してください」

チャットを見たA川さんは思わず叫んでしまった。「なぜだ！」

午後のオンライン会議で、B上課長（A川さんの上司で40歳）が、テレワーク制度が廃止される理由を淡々と説明した。

「実は2年前より、管理職会議の中で複数の部署から、『メンバー間の連携がとりづらい』『新入社員や若手社員の育成が上手くいかない』などで業務に支障があるとの意見が増え、テレワークの是非についての検討を重ねました。その結果、会社として社員間のコミュニケーション活性化と若手育成を重視することになりました。ちなみに就業規則では「会社が指定する場所で勤務すること」とあり、テレワークを常時認めてはいません。今回の決定について、みなさんには了承して頂きたい」

B上課長の説明後、A川さんはすぐに反論した。

「私の仕事はテレワークでも問題ありません。なぜ全員一律で出社なんですか？」

「これは社長が決めたことです。なおこの件について全社員対象の説明会は行わないそうなので、疑問点などがあれば部署の長か直接総務担当に聞いてほしいとのことです」

会議終了後。メンバーたちは

「片道1時間半の通勤時間復活なんてまるで地獄。時間の無駄だ！」「今さら出社？仕事ちゃんと出来ているのにどうして？」「親の介護があるのに、テレワークじゃなきゃ仕事できない！」などとテレワーク廃止に抗議する内容を次々と課内チャットに書き込んだ。もちろんA川さんも同感だった。

「俺だって通勤に片道1時間以上もかかる。絶対テレワーク廃止反対！」

翌日の午後、所用で出社したA川さんは、4月の全国大会に向けたボディビルトレーニングのため、テレワーク継続を強く求めた。そしてB上課長に詰め寄るように言った。

「課長も、他の部署と同じテレワーク反対派ですか」

するとB上課長は静かに口を開いた。

「君の言いたいことはわかる。私の元には他のメンバー達からも同様の抗議が届いているからね。確かにウチの課は他の部署と違い、仕事面でメンバー間の連携が上手く取れている方だから、テレワークでもいける。でもね、C田君からはこんなメッセージを受け取ったよ。読んでみて」

C田さん（23歳）は、昨年の4月に入社した新入社員で今の部署には6月に配属された。

「課長。私はテレワークの廃止にホッとしています」

C田さんのメールを見たA川さんは「なぜだ？」と驚き、続きを食い入るように読んだ。

「仕事の途中で質問したくてもオンラインだとそのタイミングがわかりません。先輩方は「気軽に質問していいよ」と言ってくれますが、みんな忙しそうだし、結局課長にばかり聞いてしまうので、すごく迷惑をかけている気がします」

「課長はすごく丁寧に教えてくれます。でも要領が悪い私には理解できないことが多いんです」

など、自らを卑下する文章が長々と書き連ねてあった。メールを読み終えたA川さんはため息をついた。

「C田さん、すごく悩んでたんだ……」

「正直に言うと、彼の育成がうまくいっていない。オンラインだとつまずきの原因が見えにくいし雑談の中で気づく『ちょっとした変化』が拾えないんだよ」

「これはテレワークのせいですか？」

「完全にそうとはいわない。ただ、仕事に不慣れな社員の指導はオンラインじゃ限界があり、その問題が各部署で噴出している。中には10名もの若手社員が退職した部署もある。C田君も最近私との個人面談では暗に退職をほのめかしているし……」

「そうですか……」

B上課長やC田さんの事情はわかるが、ふとジムの鏡の前で、トレーナーに指導を受けながらポーズを取っている自分の姿を思い浮かべたA川さんはつぶやいた。

「俺を指導しているトレーナーがジムにいるのは平日の19時まで。でも出社だと勤務終了が18時だからそれから速攻で帰宅しても間に合わない。大会までどうすればいいんだ」

＊ ＊ ＊

コロナ禍で急速に広がったテレワークは、2024〜2025年にかけて一定の割合で定着した。しかし近年、その課題もより鮮明になり、オフィス回帰を進める企業が相次いでいる。

理由はいくつかあるが、本事例で見てきたように「若手社員の育成が難しい」という点は深刻だ。オンラインでは「ちょっとした質問」がしにくく、「雑談の中での学び」も生まれにくい。特に入社1〜3年目の社員ほど、成長が鈍化しやすいという声は多い。

こうした課題を受け、一定の条件を満たすケースでは、業務命令として「テレワーク廃止」が決定されることもあるのだ。

後編記事〈突然の「テレワーク廃止」に28歳社員が猛反発…会社の「見過ごせない問題点」と社長の「意外な結論」〉では、企業がオフィス回帰を進める背景をさらに掘り下げるとともに、甲社のテレワーク廃止騒動の「その後」などをお伝えする。

【つづきを読む】突然の「テレワーク廃止」に28歳社員が猛反発…会社の「見過ごせない問題点」と社長の「意外な結論」