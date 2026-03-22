セリエA 25/26の第30節 コモとピサの試合が、3月22日20:30にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、メーディ・レリス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。コモのアサン・ディアオ（FW）がゴールを決めてコモが先制。

さらに29分コモが追加点。アサン・ディアオ（FW）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

38分、コモが選手交代を行う。ヘスス・ロドリゲス（FW）に代わりマルティン・バトゥリナ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。2-0とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

ピサは後半の頭から選手交代。エベネザー・アキンサンミロ（FW）からヘンリック・マイスター（FW）に交代した。

48分コモが追加点。マルティン・バトゥリナ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

52分、ピサが選手交代を行う。ステファノ・モレオ（FW）からフィリップ・ストジルコビッチ（FW）に交代した。

58分、コモは同時に2人を交代。リュカ・ダクーニャ（MF）、アナスタシオス・ドウビカス（FW）に代わりマクサンス・カケレ（MF）、アルバロ・モラタ（FW）がピッチに入る。

64分、ピサが選手交代を行う。フェリペ・ロジョラ（DF）からケルビン・ステングス（FW）に交代した。

75分コモが追加点。アルベルト・モレノ（DF）のアシストからニコラス・パス（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

77分、ピサが選手交代を行う。マッテオ・トラモニ（MF）からガブリエレ・ピッチニーニ（FW）に交代した。

77分、コモは同時に2人を交代。ディエゴ・カルロス（DF）、アサン・ディアオ（FW）に代わりエドアルド・ゴルダニーガ（DF）、ニコラス・キューン（FW）がピッチに入る。

77分、ピサが選手交代を行う。シモーネ・カネストレッリ（DF）からサミュエル・イリング ジュニオール（FW）に交代した。

81分コモが追加点。ニコラス・キューン（FW）のアシストからマキシモ・ペッローネ（MF）がゴールで5-0。5点差となる。

以降は試合は動かず、コモが5-0で勝利した。

なお、ピサは35分にシモーネ・カネストレッリ（DF）、51分にサムエレ・アンゴリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 22:30:17 更新