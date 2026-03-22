「日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）

有馬記念２着のコスモキュランダが春初戦を迎える。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８１秒８−１１秒４をマークし、１馬身先着。万全の状態で復帰できそうだ。中山は２４年の弥生賞ディープインパクト記念を制覇し、皐月賞、有馬記念で２着と好相性の舞台。ブリンカー効果で力を取り戻した素質馬が、Ｖ発進を決める。

香港Ｃ５着以来、約３カ月半ぶりの復帰戦となるローシャムパーク。１週前追い切りは、美浦Ｗで３頭併せを敢行。６Ｆ７７秒７−１１秒７をマークし、好仕上がりをアピールした。ノドの手術明け後は不本意な結果が続くが、２４年大阪杯、ＢＣターフ２着などＧ１級の力は証明済み。立て直したここで完全復活といく。

有馬記念１６着からの反撃を期すミステリーウェイ。１週前追い切りは、栗東ＣＷで６Ｆ８２秒７−１１秒７を記録。３カ月ぶりの実戦だが、力を出せる仕上がりだ。昨年はアルゼンチン共和国杯を逃げ切って、７歳にして初の重賞タイトルを手にした。大逃げのスタイルを確立した遅咲きの個性派が、春盾の前哨戦で再び逃走劇を演じる。

条件戦を４連勝と勢いに乗って重賞に挑むミクニインスパイア。同じ舞台の２勝クラスを鮮やかに逃げ切ると、前走の３勝クラスは一転して中団に控えて、余力十分に抜け出した。走り慣れた中山芝２５００メートルのＧ２戦で、強敵相手にどこまでやれるか注目したい。

日経新春杯は８着に敗れたシャイニングソード。道中１、２番手の馬が入れ替わっただけの典型的な前残り決着のなか、道中最後方では出番はなかった。１週前は栗東ＣＷで軽快な動き。反撃態勢は整った。